Cómo enamorar a un rey: el nuevo K-drama de romance y gastronomía que está en Netflix

La miniserie estrena capítulos todos los fines de semana y fusiona a una chef moderna con un monarca obstinado.

La nueva miniserie de Netflix que aborda el romance y la gastronomía en su historia.

La nueva sensación de Netflix es una miniserie que combina romance, historia oriental y gastronomía. Una producción surcoreana que estrena episodios nuevos todos los fines de semana cautiva por ser un K-drama novedoso.

“Bon appétit, majestad” tendrá 12 capítulos de, aproximadamente, una hora y 20 minutos cada uno. Aún está en transmisión y el último episodio llegará el domingo 28 de septiembre. La miniserie escaló rápidamente en el ranking global de la plataforma de streaming y lidera en 13 países.

¿De qué trata la miniserie "Bon appétit, majestad"? La trama sigue a Yeon Ji-yeong (interpretada por Lim Yoon-a), una chef francesa moderna que, tras ganar una competencia culinaria, se ve transportada al pasado durante la dinastía Joseon. Allí, se encuentra con el rey Yi Heon (Lee Chae-min), un monarca conocido por su tiranía y su amor por la buena cocina. A través de sus habilidades culinarias, Ji-yeong logra ganarse su favor y se convierte en la chef principal del palacio.

Embed - Bon appétit, majestad | CLIP OFICIAL | Netflix A medida que Ji-yeong se adapta a su nueva vida en el palacio, enfrenta desafíos tanto culinarios como políticos. Rivalidades con otras concubinas, como Kang Mok-ju (Kang Han-na), y las intrigas de la corte ponen a prueba su ingenio y habilidades. La serie explora cómo la comida puede ser un medio para el poder, la reconciliación y el amor, mientras Ji-yeong navega por un mundo lleno de tensiones y secretos.

La clave de "Bon appétit, majestad”, la química entre los protagonistas La miniserie también se distingue por su cuidado visual y la recreación detallada de la dinastía Joseon, con vestuarios, escenarios y banquetes que transportan al espectador directamente al pasado. El éxito de la serie recae en lo que críticos y fanáticos destacan como la gran química entre Lim Yoon-a y Lee Chae-min.

Lim Yoon-a (Yeon Ji-yeong): Conocida como Yoona, es una artista surcoreana nacida en 1990, famosa por ser miembro del grupo de K-pop Girls' Generation. Además de su carrera musical, actuó en dramas como "The K2" y "Hush". Lee Chae-min (Yi Heon): Actor surcoreano nacido en los 2000, es conocido por series como "High Class" y "Crash Course in Romance". Se caracteriza por hacer papeles que lo rotulen como un galán.