Esta película de culto argentina de 95 minutos llega por primera vez al streaming: de qué trata y dónde verla

Con un mensaje en sus redes sociales, Gustavo Taretto anunció la llegada de Medianeras a HBO . "True love will find you in the end", escribió el director en la publicación donde dio a conocer la novedad sobre la película . La elección de la frase no es azarosa: corresponde a la canción de Daniel Johnston , parte del soundtrack de la película.

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La película logró transformarse en un producto de culto nacional reconocible también para el público extranjero , en la estela de otros éxitos como Relatos salvajes y El secreto de sus ojos.

La cinta fue el primer largometraje de Taretto, quien hasta entonces se había dedicado a los cortometrajes. Entre los más destacados figuran Una vez más y Hoy no estoy. Ambas producciones comparten elementos que luego serían la piedra angular de Medianeras: un chico, una chica y la enorme ciudad de Buenos Aires , que a través de sus muros y su ritmo vertiginoso dificulta el encuentro.

La película es de 2011 y dura apenas 95 minutos. Cuenta la historia de Martín (Javier Drolas), un programador web que vive encerrado en la soledad de su departamento. Anhela una conexión humana más allá del mundo virtual que lo mantiene cautivo, pero la neurosis y la arquitectura de la ciudad lo distraen de notar a su vecina, Mariana (Pilar López de Ayala), una arquitecta que transita el duelo de su relación anterior. La narración corre por cuenta de ambos personajes, quienes deberán atravesar sus propias aventuras y pérdidas antes de poder encontrarse.

La razón de su éxito internacional y por qué cobra importancia hoy

Medianeras se estrenó en el Festival de Cine de Berlín y compitió en el de Valladolid con críticas muy positivas y una cálida recepción del público europeo.

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El filme recobró vida dentro del mundo cinéfilo porque se siente adelantado a su tiempo. Taretto logró retratar la soledad de las grandes ciudades de manera singular, y puso en palabras de sus protagonistas los dolores de una época: las problemáticas vinculares y los conflictos que aún hoy nos resultan familiares. Antes de Tinder o incluso de Instagram, Medianeras ya reflexionaba sobre cómo la conexión digital nos iba orillando, de a poco, hacia una crisis de los vínculos.

La película ahora se encuentra en el puesto número 8 de lo más visto en la plataforma, rompiendo récords 15 años después de su estreno.