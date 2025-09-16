La increíble historia de amor de Robert Redford y Sibylle Szaggars, que no sabía quién era él antes de conocerlo

Robert Redford compartió por casi treinta años su vida con esta pintora alemana, con quien compartió también la lucha por las cuasas ecologistas.

La leyenda del cine estadounidense, Robert Redford, murió este martes 16 de septiembre a los 89 años. Ícono de Hollywood, recordado por su elegancia y por una carrera que lo consagró tanto delante como detrás de cámara, el actor también vivió una intensa historia personal marcada por la búsqueda de un amor verdadero. Ese vínculo lo encontró en la pintora alemana Sibylle Szaggars, su compañera durante casi tres décadas.

Cuando conoció a Szaggars, a fines de los años noventa, Redford ya tenía una vida familiar consolidada y una trayectoria pública que lo había convertido en una figura global. Su primer matrimonio había sido con la historiadora Lola Van Wagenen, con quien estuvo casado 30 años y tuvo cuatro hijos. Luego mantuvo una relación de varios años con la actriz brasileña Sonia Braga. Sin embargo, fue con la artista alemana, veinte años menor que él, con quien selló una unión definitiva.

image El primer flechazo El encuentro se dio en el Sundance Mountain Resort, el complejo fundado por Redford en 1968 y que se convirtió en sede de su festival de cine independiente. Allí nació una conexión inmediata. Según relató la revista People, el actor aún estaba en proceso de divorcio de Van Wagenen cuando conoció a Szaggars.

La artista reconoció en 2014 que, antes de la primera cena con Redford, apenas sabía quién era. “No conocía ninguna de sus películas”, confesó en una entrevista. Para no llegar en blanco, alquiló varias de sus cintas y vio los primeros quince minutos de cada una en las dos noches previas. Ese gesto, más que un repaso cinematográfico, fue una forma de acercarse al hombre detrás de la estrella. Redford, por su parte, admitió que esa falta de familiaridad lo cautivó: “Fue un comienzo maravilloso de una relación, porque comenzó como dos seres humanos que se conocieron y encontraron una conexión como dos seres humanos, en lugar de estar condicionados por el éxito”.

En julio de 2009, tras más de una década de relación, la pareja se casó en una ceremonia privada en el histórico Hotel Louis C. Jacob de Hamburgo, la ciudad natal de Szaggars. Desde entonces, compartieron su vida entre distintas residencias: el rancho ecológico Horse Whisper en Utah, que Redford vendió en 2021, además de hogares en Nuevo México y California.