Acaba de llegar a Netflix una de las mejores películas del siglo: actúan Brad Pitt y George Clooney

La producción tiene más de 20 años y dos secuelas que también ya están disponibles en la plataforma de streaming.

La nueva película que suma Netflix a su catálogo con Brad Pitt y George Clooney.

Por Redacción Espectáculos
Se trata de “La gran estafa” (Ocean’s Eleven), el éxito de 2001 con un elenco estelar. Pero no solo llega la primera entrega a la plataforma de streaming sino que estarán sus secuelas “La nueva gran estafa” (2004) y “Ahora son 13” (2007).

Bajo la dirección de Steven Soderbergh, la película fue incluida en un reciente listado de “The New York Times” que seleccionó las 100 mejores películas del siglo XXI. “La gran estafa” combina acción, humor e intriga con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, consolidándose como un clásico moderno del cine de robos.

Sinopsis de “La gran estafa”

Danny Ocean (George Clooney), un carismático ladrón recién liberado, recluta a su antiguo socio Rusty Ryan (Brad Pitt) para ejecutar el golpe más ambicioso de su carrera: robar tres de los principales casinos de Las Vegas al mismo tiempo.

Embed - Ocean's Eleven (2001) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Para lograrlo, forman un equipo de 11 especialistas, cada uno experto en su área. Sin embargo, el plan se complica cuando Danny descubre que el dueño de los casinos, Terry Benedict (Andy García), mantiene una relación con su exesposa Tess (Julia Roberts), poniendo en riesgo todo el operativo.

La versión femenina

"Las estafadoras", la película pero en su versión femenina del grupo de ladrones llegó a los cines en 2018. Sin embargo, esta película no estará en Netflix por el momento, aunque sí se encuentra disponible en HBO Max.

Embed - OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Debbie Ocean (Sandra Bullock), la hermana de Danny, pretende cometer el atraco del siglo durante la gala Met que se celebra en Nueva York: quiere robar un collar valorado en más de 150 millones de dólares. El elenco se completa con Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter y Rihanna.

