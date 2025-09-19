Acaba de llegar a Netflix una de las mejores películas del siglo: actúan Brad Pitt y George Clooney

La producción tiene más de 20 años y dos secuelas que también ya están disponibles en la plataforma de streaming.

La nueva película que suma Netflix a su catálogo con Brad Pitt y George Clooney.

Netflix renovó su catálogo y llegó una de las mejores películas de acción y crimen de todos los tiempos, que tiene entre su elenco a George Clooney y Brad Pitt. Un grupo de ladrones deberá hacer el robo del siglo y consagrarse así como el mejor grupo de estafadores.

Se trata de “La gran estafa” (Ocean’s Eleven), el éxito de 2001 con un elenco estelar. Pero no solo llega la primera entrega a la plataforma de streaming sino que estarán sus secuelas “La nueva gran estafa” (2004) y “Ahora son 13” (2007).

Bajo la dirección de Steven Soderbergh, la película fue incluida en un reciente listado de “The New York Times” que seleccionó las 100 mejores películas del siglo XXI. “La gran estafa” combina acción, humor e intriga con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento, consolidándose como un clásico moderno del cine de robos.

Sinopsis de “La gran estafa” Danny Ocean (George Clooney), un carismático ladrón recién liberado, recluta a su antiguo socio Rusty Ryan (Brad Pitt) para ejecutar el golpe más ambicioso de su carrera: robar tres de los principales casinos de Las Vegas al mismo tiempo.

Embed - Ocean's Eleven (2001) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers Para lograrlo, forman un equipo de 11 especialistas, cada uno experto en su área. Sin embargo, el plan se complica cuando Danny descubre que el dueño de los casinos, Terry Benedict (Andy García), mantiene una relación con su exesposa Tess (Julia Roberts), poniendo en riesgo todo el operativo.