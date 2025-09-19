Trump amenaza con más censura tras Jimmy Kimmel: retirar licencias a los medios que lo critiquen

Luego de que ABC bajara del aire el programa de Jimmy Kimmel , crece el temor por la censura a los medios de comunicación en Estados Unidos . El presidente Donald Trump apuntó en una entrevista a las cadenas de TV e insinuó que les deberían retirar las licencias a algunas que “lo critican”.

Roger Waters expresó su rechazo a Milei y lo escupió en cámara: sus motivos

Los dichos de Trump surgieron después de que la cadena ABC suspendiera al presentador de televisión nocturna Kimmel , cuando dijo que el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk, en Utah, habría sido cometido por un seguidor del Partido Republicano y, más específicamente, del presidente.

Este jueves, mientras regresaba de una visita de Estado al Reino Unido, Trump reflexionó sobre el tema con los periodistas que lo acompañaban en el avión presidencial, Air Force One.

El presidente norteamericano aseguró que las cadenas estaban 97% en su contra y que, aún así, ganó fácilmente las elecciones en 2024. " Me dan solo mala publicidad y prensa. Es decir, están obteniendo una licencia. Yo pensaría que tal vez su licencia debería serles retirada ”, remató.

Reforzó que las cadenas de televisión “se dedican únicamente a atacarlo”. Trump remarcó que operan con una licencia que no deberían usar para eso y que son “un brazo del Partido Demócrata”.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

El conductor, de 57 años, marcó a Tyler Robinson como el presunto asesino de Kirk, a quien vinculó con el ala republicana más cercana a Donald Trump.

“El fin de semana tocamos nuevos niveles bajos con la pandilla MAGA (el lema Make America Great Again) tratando desesperadamente de presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”, dijo en su monólogo. Y apuntó a Trump de tratar de anotar puntos políticos con una muerte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FisicoImpuro/status/1968830110582161521&partner=&hide_thread=false Donald Trump mandó a cancelar el programa de Jimmy Kimmel por este video. Además, hace unos días, demandó por $15 mil millones de dólares al New York Times por criticarlo.



Pero qué raro, si aquí nos han vendido que EEUU era la cuna de la libertadpic.twitter.com/EmIqH0T4vB — Físico Impuro (@FisicoImpuro) September 19, 2025

Kimmel ridiculizó la reacción de Trump ante la muerte de su aliado político. Aunque el conductor había condenado el asesinato y enviado condolencias a la familia de Kirk, su comentario generó fuertes críticas y terminó con su suspensión.

Según informó Deadline, fuentes internas aseguran que el presentador no tiene intención de retractarse por sus declaraciones. Aunque la empresa confía en que pueda volver al aire “pronto”, aún no está definido si él aceptará hacerlo.

Las reacciones a los comentarios del conductor Jimmy Kimmel

El presidente de la Federal Communications Commission (FCC), Brendan Carr, apuntó contra Kimmel y advirtió que empresas como ABC —propiedad de Disney— podrían enfrentar sanciones si no “corrigen su conducta”, incluso con la posibilidad de perder sus licencias de transmisión.

QQPZq7Zoy_1256x620__1

Por otro lado, Stephen Colbert, líder del programa rival, perteneciente a la CBS, condenó: "Esto es una censura flagrante. Con un autócrata, no se puede ceder ni un ápice". Además, ciudadanos se manifestaron frente a la compañía de Disney en apoyo a Kimmel.