Censuran a Jimmy Kimmel: qué dijo el conductor y por qué Donald Trump celebra la prohibición

La cadena ABC, propiedad de Disney, suspendió “indefinidamente” el late night show de Jimmy Kimmel tras los polémicos comentarios que el comediante realizó sobre el asesinato del activista trumpista Charlie Kirk y los republicanos .

La noticia, que generó duras críticas del público al tratarse de un acto de censura , fue confirmada este miércoles por la propia señal televisiva y replicada por The Wall Street Journal.

En su transmisión del lunes por la noche, el conductor Jimmy Kimmel había cuestionado al presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson , a quien vinculó con el ala republicana más cercana a Donald Trump.

“El fin de semana tocamos nuevos niveles bajos con la pandilla MAGA (el lema Make America Great Again) tratando desesperadamente de presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos”, lanzó el comediante en su programa.

El presentador también ironizó sobre la reacción del presidente Donald Trump : “Así no es como un adulto lamenta el asesinato de alguien a quien llamó amigo. Así es como un niño de cuatro años llora a un pez dorado”.

Desde su red social Truth Social, el presidente Trump celebró la censura a Kimmel: “Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a la ABC por, finalmente, tener el coraje de hacer lo que se debía hacer. Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que Colbert, si cabe".

Además, llamó a prohibir a Seth Meyers y a Jimmy Fallon, los otros conductores de la noche.

"Ya solo quedan Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus índices de audiencia también son pésimos. ¡NBC, hazlo!”.

Las palabras de Kimmel desataron la respuesta de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). “Constituyen la conducta más enferma posible”, afirmó, calificándolo además de “sin talento” y “desesperadamente irrelevante”.

Carr advirtió que la FCC podría avanzar contra las licencias de las emisoras afiliadas a ABC, lo que presionó a Disney para retirar el programa del aire. En particular, fue una decisión de los directivos Bob Iger y Dana Walden.

A las críticas oficiales se sumaron varios operadores de estaciones afiliadas a ABC, que anunciaron que no transmitirían el programa. Una de ellas, Sinclair, hasta anunció un especial sobre Charlie Kirk para reemplazar el espacio vacante que deja "indefinidamente" Jimmy Kimmel tras la suspensión.

Kimmel ya dijo que no está dispuesto a disculparse por sus comentarios, según fuentes internas indicaron a Deadline. La compañía espera poder tener al conductor nuevamente al aire "pronto", pero tampoco está claro si el propio Kimmel está dispuesto.