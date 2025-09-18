Cande Ruggeri mostró cómo quedó el living de su casa: detalles en beige y con un aire moderno y minimalista

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari siguen compartiendo en las redes sociales los diferentes cambios que hacen en su casa.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari siguen compartiendo detalles de su hogar. En las últimas horas fue el turno del living, uno de los espacios más importantes de la casa. A través de sus redes sociales, la modelo mostró el resultado final de la ambientación y sorprendió con una estética sobria, marcada por una fuerte presencia del color beige.

El ambiente está dominado por una alfombra de gran tamaño en tono beige que unifica visualmente el espacio. Sobre ella hay una mesa ratona redonda de madera, que funciona como pieza central.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la incorporación de una planta en una maceta negra, que suma vida al ambiente. Además, sobre la mesa ratona se destacan objetos de decoración cuidadosamente seleccionados, todos en sintonía con la paleta beige dominante: libros, velas y piezas decorativas.

El living de la casa de Cande Ruggeri es moderno, funcional y visualmente coherente, donde cada elemento parece pensado al detalle. Es una fiel muestra de sus gustos y la de su familia.