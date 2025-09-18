Cande Ruggeri mostró cómo quedó el living de su casa: detalles en beige y con un aire moderno y minimalista

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari siguen compartiendo detalles de su hogar. En las últimas horas fue el turno del living, uno de los espacios más importantes de la casa. A través de sus redes sociales, la modelo mostró el resultado final de la ambientación y sorprendió con una estética sobria, marcada por una fuerte presencia del color beige.
El ambiente está dominado por una alfombra de gran tamaño en tono beige que unifica visualmente el espacio. Sobre ella hay una mesa ratona redonda de madera, que funciona como pieza central.
Alrededor un sillón de dos cuerpos en el mismo tono, con almohadones haciendo juego. Los sillones en tonos a juego completan la escena con un aire moderno y minimalista, sin perder comodidad.
Un detalle que no pasó desapercibido fue la incorporación de una planta en una maceta negra, que suma vida al ambiente. Además, sobre la mesa ratona se destacan objetos de decoración cuidadosamente seleccionados, todos en sintonía con la paleta beige dominante: libros, velas y piezas decorativas.
Cande Ruggeri
Cande Ruggeri mostró como quedó el living de su casa.
Instagram
El living de la casa de Cande Ruggeri es moderno, funcional y visualmente coherente, donde cada elemento parece pensado al detalle. Es una fiel muestra de sus gustos y la de su familia.
Así es el cuarto de juegos de Vita, la hija de Cande Ruggeri
Desde que se mudaron, Cande viene compartiendo con sus seguidores distintos rincones de su nuevo hogar. El concepto de house tour se instaló como una tendencia en redes sociales y la modelo no es ajena a este fenómeno.
Cada ambiente de la casa refleja el estilo y la personalidad de la familia, con detalles cuidadosamente pensados para combinar funcionalidad y diseño. “Por fin terminamos el playroom de Vita”, anunció con entusiasmo en sus redes sociales, donde exhibió cada detalle del ambiente pensado para el disfrute y el futuro de la niña.