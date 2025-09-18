Malena Pichot liquidó a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera

Malena Pichot se sumó a la polémica y al debate que se desató por la entrevista de Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera en su canal de streaming Gelatina.
La actriz y conductora cuestionó la decisión del periodista de recibir al excantante de Bersuit que dijo horrorosas declaraciones en 2016
En su programa Furia Bebé en Futurock, Pichot ironizó sobre la decisión del comunicador: "¿Cómo no lo van a cuestionar a Pedro? ¡Si nadie esperaba ver a Gustavo en Gelatina! De hecho, yo tenía entendido que Gelatina era un medio feminista, así que perdónenme si yo estaba equivocada".
La actriz también comparó el episodio con la participación de Cordera en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece: "De hecho, una que me molestó en Twitter fue: '¿Por qué lo cuestionan a Pedro y no a Pergolini?'. Pero chicos... ¿Cómo vamos a cuestionar a Pergolini si él seguramente, a los 30 años, estaba de la mano con Cordera jugando a la rayuela? ¡La gente no espera nada de Pergolini!".
Luego sumó: "¿Cómo va a ser raro que se lo cuestione (a Rosemblat)? Era lo más cantado del mundo que se le cuestione esto. Si el público de Gelatina es muy parecido al nuestro. Está lleno de feministas ese espacio".
"Creo que simplemente es eso, una desilusión... ¿Cómo no te vas a desilusionar? A mí no me parece tan raro que haya pasado eso, y tampoco me extraña que las mujeres hayan creído que él no era capaz de hacerlo", dijo, cuestionando a la pareja de Lali Espósito.
Durante su editorial, Pichot se mostró molesta con quienes piden no criticar la entrevista: “Lo que están pidiendo es impunidad total. Que, en teoría, es: 'Déjenlo que diga cualquier cosa y nadie diga nada'... ¿Por qué nos vamos a quedar calladas ante semejante situación cuando sentó a su programa un tipo que dijo 'a las mujeres hay que violarlas’?".
Además, criticó a Rosemblat por no haber confrontado a Cordera con lo que muchos esperaban: “Esto no solo va para él sino para todos... ¿Por qué nadie le hizo la pregunta que todos queremos hacerle? La pregunta es: 'Si decís que algunas mujeres merecen ser violadas para tener sexo, ¿Esto lo decís porque violaste a alguna?".
Finalmente, la periodista dejó un mensaje a su audiencia y, de paso, una indirecta al propio Rosemblat, quien suele defender sus entrevistas bajo el concepto de “tender puentes”: "Yo lo que le pido a la gente es que no pierda las esperanzas porque hay varones buenos. Y con esto cierro: si ellos van a hacer puentes con las verg...., nosotras haremos túneles de vaginas".