18 de septiembre de 2025 - 13:18

Malena Pichot liquidó a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera

La actriz y conductora cuestionó la decisión del periodista de recibir al excantante de Bersuit que dijo horrorosas declaraciones en 2016

Las críticas de Malena Pichot a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera en su canal de streaming.

Las críticas de Malena Pichot a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera en su canal de streaming.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Gustavo Cordera habló sobre la situación por la que fue cancelado hace casi 10 años.

Gustavo Cordera rompió el silencio en la entrevista con Pedro Rosemblat: "Me sentí muy solo"

Por Agustín Zamora
Un clásico musical de Disney Channel vuelve y hay expectativa entre los fans

El clásico musical de Disney Channel que vuelve con nueva secuela y elenco original

Por Redacción Espectáculos

En su programa Furia Bebé en Futurock, Pichot ironizó sobre la decisión del comunicador: "¿Cómo no lo van a cuestionar a Pedro? ¡Si nadie esperaba ver a Gustavo en Gelatina! De hecho, yo tenía entendido que Gelatina era un medio feminista, así que perdónenme si yo estaba equivocada".

La actriz también comparó el episodio con la participación de Cordera en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece: "De hecho, una que me molestó en Twitter fue: '¿Por qué lo cuestionan a Pedro y no a Pergolini?'. Pero chicos... ¿Cómo vamos a cuestionar a Pergolini si él seguramente, a los 30 años, estaba de la mano con Cordera jugando a la rayuela? ¡La gente no espera nada de Pergolini!".

Cordera Pergolini

Luego sumó: "¿Cómo va a ser raro que se lo cuestione (a Rosemblat)? Era lo más cantado del mundo que se le cuestione esto. Si el público de Gelatina es muy parecido al nuestro. Está lleno de feministas ese espacio".

"Creo que simplemente es eso, una desilusión... ¿Cómo no te vas a desilusionar? A mí no me parece tan raro que haya pasado eso, y tampoco me extraña que las mujeres hayan creído que él no era capaz de hacerlo", dijo, cuestionando a la pareja de Lali Espósito.

Embed

Durante su editorial, Pichot se mostró molesta con quienes piden no criticar la entrevista: “Lo que están pidiendo es impunidad total. Que, en teoría, es: 'Déjenlo que diga cualquier cosa y nadie diga nada'... ¿Por qué nos vamos a quedar calladas ante semejante situación cuando sentó a su programa un tipo que dijo 'a las mujeres hay que violarlas’?".

Además, criticó a Rosemblat por no haber confrontado a Cordera con lo que muchos esperaban: “Esto no solo va para él sino para todos... ¿Por qué nadie le hizo la pregunta que todos queremos hacerle? La pregunta es: 'Si decís que algunas mujeres merecen ser violadas para tener sexo, ¿Esto lo decís porque violaste a alguna?".

Finalmente, la periodista dejó un mensaje a su audiencia y, de paso, una indirecta al propio Rosemblat, quien suele defender sus entrevistas bajo el concepto de “tender puentes”: "Yo lo que le pido a la gente es que no pierda las esperanzas porque hay varones buenos. Y con esto cierro: si ellos van a hacer puentes con las verg...., nosotras haremos túneles de vaginas".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película india que conquista, y rompe, corazones en Netflix.

El intenso y lacrimógeno romance indio que lidera en Netflix como lo más visto

Por Redacción Espectáculos
La precuela de Juego de tronos; cuándo se estrena la tercera temporada de La Casa del dragón.

Cuándo vuelve "La casa del dragón" y qué otra nueva serie de "Game of Thrones" llega en nueva fecha

Por Redacción Espectáculos
Rodrigo De la Serna protagoniza la nueva miniserie de Dinsey+

Llegó el nuevo thriller psicológico de 6 capítulos que tiene a una estrella argentina y se puede ver en Disney+

Por Redacción Espectáculos
Cande Ruggeri mostró como quedó el living de su casa.

Cande Ruggeri mostró cómo quedó el living de su casa: detalles en beige y con un aire moderno y minimalista

Por Agustín Zamora