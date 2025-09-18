Malena Pichot liquidó a Pedro Rosemblat por entrevistar a Gustavo Cordera

Malena Pichot se sumó a la polémica y al debate que se desató por la entrevista de Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera en su canal de streaming Gelatina .

En su programa Furia Bebé en Futurock , Pichot ironizó sobre la decisión del comunicador: "¿Cómo no lo van a cuestionar a Pedro? ¡Si nadie esperaba ver a Gustavo en Gelatina! De hecho, yo tenía entendido que Gelatina era un medio feminista , así que perdónenme si yo estaba equivocada".

La actriz también comparó el episodio con la participación de Cordera en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece: "De hecho, una que me molestó en Twitter fue: '¿Por qué lo cuestionan a Pedro y no a Pergolini?'. Pero chicos... ¿Cómo vamos a cuestionar a Pergolini si él seguramente, a los 30 años, estaba de la mano con Cordera jugando a la rayuela? ¡La gente no espera nada de Pergolini!".

Luego sumó: "¿Cómo va a ser raro que se lo cuestione (a Rosemblat)? Era lo más cantado del mundo que se le cuestione esto . Si el público de Gelatina es muy parecido al nuestro. Está lleno de feministas ese espacio ".

" Creo que simplemente es eso, una desilusión... ¿Cómo no te vas a desilusionar? A mí no me parece tan raro que haya pasado eso, y tampoco me extraña que las mujeres hayan creído que él no era capaz de hacerlo", dijo, cuestionando a la pareja de Lali Espósito.

Embed “¿Por qué nadie le pregunta a Gustavo [Cordera] lo que hay que preguntarle? ‘Si a las mujeres hay que violarlas porque son histéricas ¿es por qué lo hiciste?’” @malepichot volvió de las vacaciones y recomiendo escuchar su descargo completo pic.twitter.com/U6ZUnlxqkX — Lalito (@LaKusama_) September 17, 2025

Durante su editorial, Pichot se mostró molesta con quienes piden no criticar la entrevista: “Lo que están pidiendo es impunidad total. Que, en teoría, es: 'Déjenlo que diga cualquier cosa y nadie diga nada'... ¿Por qué nos vamos a quedar calladas ante semejante situación cuando sentó a su programa un tipo que dijo 'a las mujeres hay que violarlas’?".

Además, criticó a Rosemblat por no haber confrontado a Cordera con lo que muchos esperaban: “Esto no solo va para él sino para todos... ¿Por qué nadie le hizo la pregunta que todos queremos hacerle? La pregunta es: 'Si decís que algunas mujeres merecen ser violadas para tener sexo, ¿Esto lo decís porque violaste a alguna?".

Finalmente, la periodista dejó un mensaje a su audiencia y, de paso, una indirecta al propio Rosemblat, quien suele defender sus entrevistas bajo el concepto de “tender puentes”: "Yo lo que le pido a la gente es que no pierda las esperanzas porque hay varones buenos. Y con esto cierro: si ellos van a hacer puentes con las verg...., nosotras haremos túneles de vaginas".