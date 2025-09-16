Gustavo Cordera rompió el silencio en la entrevista con Pedro Rosemblat: "Me sentí muy solo"

El cantante fue repudiado por referentes del feminismo tras no mostrar arrepentimiento a casi diez años de las declaraciones que lo llevaron a ser "cancelado".

Gustavo Cordera habló sobre la situación por la que fue cancelado hace casi 10 años.

Gustavo Cordera estuvo en Gelatina el último jueves y sus declaraciones volvieron a generar críticas y señalamientos por parte de diferentes referentes del feminismo. Además, Pedro Rosemblat fue apuntado por muchas oyentes que lamentaron la presencia del cantante en el canal de streaming.

Todo se dio a partir de un contacto del propio Cordera, quien le escribió a Rosemblat e inició un diálogo crítico que se extendió luego a la pantalla de la señal fundada por el conductor de Industria nacional.

Gustavo Cordera Gustavo Cordera habló sobre la situación por la que fue cancelado hace casi 10 años. Web En esa charla, el creador de contenidos le preguntó a Cordera por la cancelación sufrida en 2016, tras declarar: “Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”.

Ante aquella referencia, el músico, exvocalista de Bersuit Vergarabat, aseguró: “Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordenada y de tanta inversión para la cancelación y persecución de una persona, y de tantos años. Fueron seis o siete años donde no pude tocar en ningún festival, donde no me pasaban en ninguna radio, ni se me podía nombrar”.

Embed - Gustavo CORDERA: "Un partido POLÍTICO no puede APODERARSE de una CANCIÓN" | Con Pedro ROSEMBLAT “Me cultivé internamente. Porque ese personaje que la gente asesinó, era un personaje que a mí no me quedaba, no lo sentía. Creo que la gente me operó... no tuve la valentía de hacerlo yo conmigo mismo, y la gente de alguna manera lo hizo y lo tengo que agradecer”, expresó luego el compositor.