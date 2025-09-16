Así se ve hoy Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese que cumplió 1 año

La esposa del reconocido cantante compartió una imagen del festejo íntimo por el primer cumpleaños de Rosario Pintos, la hija menor de ambos.

Rosario Pintos, la hija menor de Abel Pintos y Mora Calabrese, cumplió su primer año de vida y lo celebraron en familia con un festejo íntimo que sorprendió a los seguidores del cantante. La encargada de mostrar un instante de esa jornada fue Mora, quien compartió en sus redes una foto en blanco y negro que cobró protagonismo.

La postal llamó la atención porque Abel suele mantener bajo estricto resguardo todo lo vinculado a su vida privada, especialmente desde que se convirtió en padre. Sin embargo, en esta ocasión decidieron abrir una pequeña ventana y mostrar a Rosario rodeada de sus papás y hermanos en el momento de soplar las velitas de su primera torta de cumpleaños.

El posteo de Mora Calabrese por el primer año de Rosario Pintos En la imagen puede verse a Mora sosteniendo a la homenajeada, mientras Abel abraza a sus hijos Agustín, al que llaman Coco, y Guillermina, la mayor. El festejo incluyó globos, una torta especial y la complicidad de las sonrisas familiares que reflejan la felicidad por el primer año de la más pequeña del clan.

“Rosarito cumplió un año ♥”, escribió Mora, que además de ser empresaria de joyas, suele compartir algunos momentos de su vida familiar, aunque siempre de manera muy medida.

Familia de Abel pintos, hijos de Abel Pintos El tierno apodo que Abel Pintos le puso a su hija menor El comentario de Abel no pasó desapercibido: se refirió con ternura a su hija menor como “arepita de manteca”, lo que desató la emoción de los seguidores que no dudaron en multiplicar las interacciones.