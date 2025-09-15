Marianela Mirra está embarazada y espera su primer hijo con José Alperovich

La ganadora de Gran Hermano y el el exgobernador de Tucumán, que cumple una condena de 16 años por abuso sexual, van a ser padres.

En medio de rumores y especulaciones, confirman que Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano, está embarazada de José Alperovich, el exgobernador de Tucumán que, a sus 70 años, volverá a ser padre mientras cumple una condena de 16 años por abuso sexual.

La confirmación llegó de la mano de Laura Ubfal, quien contó en su portal de noticias que el exmandatario, que permanece bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, y Marianela Mirra esperan un hijo juntos.

Según reveló la periodista en su portal, la noticia salió a la luz a través de un mensaje que Mirra le envió a Gastón Trezeguet, su amigo y excompañero en Gran Hermano. “Estoy esperando un bebé de José”, le habría escrito, confirmando lo que ya había circulado días atrás en el sitio Puro Show.

Marianela Mirra asegura que nunca se separó de José Alperovich Frente a esas imágenes, ella llegó a declarar que se había distanciado del exgobernador, pero ahora reconoció que no fue así. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, admitió en el intercambio con Trezeguet.