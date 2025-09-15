15 de septiembre de 2025 - 14:13

Marianela Mirra está embarazada y espera su primer hijo con José Alperovich

La ganadora de Gran Hermano y el el exgobernador de Tucumán, que cumple una condena de 16 años por abuso sexual, van a ser padres.

Marianela Mirra y José Alperovich
La confirmación llegó de la mano de Laura Ubfal, quien contó en su portal de noticias que el exmandatario, que permanece bajo arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero, y Marianela Mirra esperan un hijo juntos.

Según reveló la periodista en su portal, la noticia salió a la luz a través de un mensaje que Mirra le envió a Gastón Trezeguet, su amigo y excompañero en Gran Hermano. “Estoy esperando un bebé de José”, le habría escrito, confirmando lo que ya había circulado días atrás en el sitio Puro Show.

La relación entre Mirra y Alperovich se mantuvo en silencio durante varios años, aunque no estuvo exenta de exposición mediática. En más de una ocasión, la ganadora de Gran Hermano 2007 fue fotografiada visitando a Alperovich en Ezeiza, lo que dio lugar a todo tipo de conjeturas.

Marianela Mirra asegura que nunca se separó de José Alperovich

Frente a esas imágenes, ella llegó a declarar que se había distanciado del exgobernador, pero ahora reconoció que no fue así. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, admitió en el intercambio con Trezeguet.

El embarazo, de acuerdo con la información difundida, fue posible gracias a un tratamiento de inseminación artificial. Se trató de una decisión de pareja que despeja las dudas que en las últimas semanas habían girado en torno a la situación personal de ambos.

En paralelo, semanas atrás comenzó a circular una imagen exclusiva que muestra por primera vez a Mirra y Alperovich juntos en la convivencia que llevan actualmente en Puerto Madero, donde el exmandatario cumple su condena.

