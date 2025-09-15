15 de septiembre de 2025 - 14:56

Lejos de las pasarelas: el nuevo trabajo de Valeria Mazza en España

La modelo argentina encaró un nuevo proyecto en el exterior que no tiene nada que ver con el mundo de la moda.

Valeria Mazza regresó a la televisión internacional y lo hizo con un debut que la colocó en el centro de la escena. La modelo argentina se estrenó como conductora del Bailando con las estrellas en España, transmitido por Telecinco y el rating del programa habló por sí solo.

La vuelta de la modelo a la televisión española hizo que el público responda con contundencia, ya que el programa se convirtió en lo más visto de la noche con un 14,5% de cuota de pantalla, un número que superó ampliamente a la competencia.

Valeria Mazza regresó a la televisión española

No es la primera vez que Mazza se anima a un desafío frente a cámara, ya que su paso previo fue por el show Mask Singer ya había demostrado que podía desenvolverse con soltura en el rol de presentadora. Ahora, en un formato que mantiene gran popularidad en distintos países, volvió a destacarse, esta vez junto al conductor Jesús Vázquez.

El programa sigue la misma lógica que en la Argentina popularizó Marcelo Tinelli con Bailando por un sueño: celebridades se enfrentan en la pista junto a bailarines profesionales y son evaluados por un jurado compuesto también por personalidades reconocidas.

Valeria Mazza en Bailando con las estrellas España

Valeria Mazza estará en España hasta fin de año

El formato logró consolidarse en varias versiones internacionales. En Italia, por ejemplo, Wanda Nara se alzó con el triunfo en una de las últimas ediciones, y en España es Mazza quien tomó la posta como figura central.

El estreno no solo marcó un éxito en términos de rating, también representó un nuevo paso en la carrera televisiva de la modelo, que hace años combina su vida entre la moda, los negocios y la exposición mediática. Alejandro Gravier, su marido, estuvo a su lado en esta nueva etapa, un gesto que reafirma la unión entre lo personal y lo profesional.

La temporada del Bailando con las estrellas ya tiene fecha de finalización: será en diciembre, cuando se conocerá al ganador del reality. Hasta entonces, Telecinco apuesta fuerte a mantener el fenómeno que generó el debut y que ya instaló a Valeria Mazza como uno de los rostros más convocantes de la pantalla española.

Valeria Mazza en Bailando con las estrellas España.

