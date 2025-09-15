15 de septiembre de 2025 - 10:16

La indignante comparación que usó "Maravilla" Martínez para defender a Javier Milei

El boxeador defendió las políticas del Presidente y comparó a los opositores con quienes ejercen violencia de género.

Maravilla Martinez llenó de elogios a Javier Milei.

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

Durante una entrevista en el podcast Agostini, Martínez comparó a la oposición política con un “marido golpeador”, argumentando que “te aprieta las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman…”.

Además, agregó que mientras critican las maneras del presidente, se autodefinen como “puro amor” al mismo tiempo que llaman “violento” a Milei.

El exboxeador remarcó que la oposición actúa así desde hace “décadas” y criticó especialmente los casi 80 años de peronismo. “Dale, dejate de joder, abrí los ojos”, sentenció.

Reacción ofensiva a la crítica de "Maravilla" Martínez y repercusiones

La polémica escaló cuando un seguidor en X lo criticó, y Martínez respondió con un insulto: “LTA put…”, acompañado de emojis, lo que generó repudio en varios usuarios de redes.

Cabe destacar que este respaldo a Milei no es nuevo: en junio de 2025, Martínez lo calificó de “crack”, afirmó que llegó “para romper con todo lo que teníamos antes” y manifestó confianza en su gestión.

También es llamativo que hace años Martínez mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, lo que añade complejidad a su posicionamiento político actual.

El entrenador de los influencers

Maravilla cobró popularidad en las redes sociales y, puntualmente en YouTube, por los videos que subió entrenando a los influencers que se presentaron en “La Velada del año”, competencia de boxeo amateur, organizada por Ibai Llanos.

En los video sale junto a “Gaspi” y Tomás Mazza, youtubers argentinos. Ambos se presentaron en Sevilla y perdieron frente a Perxitaa y Viruss. También hizo sparring, simulación de pelea en la que el especialista puede ver cómo es la técnica del otro, con varios influencers españoles.



