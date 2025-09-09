Úrsula Corberó está embarazada y espera su primer hijo con el Chino Darín

Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan uno de los momentos más felices de su relación. La actriz española anunció en sus redes sociales que está embarazada de su primer hijo y compartió una imagen que rápidamente generó impacto entre sus seguidores y colegas del mundo artístico.

Con más de 19 millones y medio de seguidores en Instagram, la artista eligió esa plataforma para dar a conocer la noticia. Publicó una foto en la que aparece arrodillada sobre un sillón, con un camisón blanco que deja ver su embarazo .

Para despejar dudas sobre si se trataba de una imagen intervenida digitalmente, escribió un breve mensaje: “Esto no es IA” . En el posteo también sumó la etiqueta de su pareja, el actor argentino Chino Darín , a la altura de su vientre para que no queden dudas de quién es el padre de su bebé.

En pocos minutos, la publicación superó miles de “likes” y recibió mensajes de felicitación de amigos, colegas y fanáticos de distintas partes del mundo. La noticia no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales, dado el perfil internacional de ambos protagonistas.

La imagen publicada por Corberó dejó ver no solo su embarazo avanzado , sino también un detalle que llamó la atención: un lazo rosa sobre su camisón blanco , que muchos interpretaron como un guiño al sexo del bebé. Si bien la actriz no confirmó nada al respecto, las especulaciones apuntan a que la pareja estaría esperando una niña .

Úrsula Corberó y el Chino Darín le darán el primer nieto a Ricardo Darín

La llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y Darín representa un hecho significativo para ambas familias. Para ellos, será el inicio de una nueva etapa como padres, y para Ricardo Darín y Florencia Bas, será la llegada de su primer nieto.

La relación entre la actriz y el actor argentino se consolidó a lo largo de los últimos años. Formaron pareja en 2016 durante el rodaje de la película “La embajada”, y desde entonces mantienen un vínculo sólido que combina trabajo y vida personal.

Corberó se convirtió en una figura mundial gracias a su personaje de Tokio en la exitosa serie de Netflix “La Casa de Papel”, mientras que el Chino Darín sigue construyendo una carrera reconocida en la industria cinematográfica.

Chino Darín y úrsula Corberó