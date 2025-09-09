La banda tributo de Soda Stereo más aplaudida llega al teatro Plaza con un show lleno de energía y nostalgia

Se trata de El Cuarto Soda, que con un impacable show revive a esa banda legendaria. Será este viernes 12 de septiembre en el teatro Plaza.

Un espectáculo cargado de energía y nostalgia llegará al Teatro Plaza de Godoy Cruz con El Cuarto Soda, la banda tributo a Soda Stereo que se ha consolidado como una de las más importantes de la escena argentina y latinoamericana. Liderado por Brian Tolenti, el grupo recrea con fidelidad el sonido inconfundible de la emblemática banda, al tiempo que le aporta su propio sello artístico. La cita es este viernes 12 de septiembre.

El concierto promete hacer vibrar a los fanáticos con clásicos como “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana” y “De música ligera”, himnos que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Las entradas ya están disponibles a través de la boletería del teatro (Colón 27, Godoy Cruz) y en Entradaweb.com.ar.

image Un tributo que enamoró a los fans La historia de El Cuarto Soda comenzó hace ocho años, cuando el baterista Gabriel Muscio se contactó con Tolenti para darle forma a un proyecto que pronto se transformó en un fenómeno regional. Desde entonces, la banda ha recorrido gran parte de la Argentina y escenarios de Chile, Colombia, Perú, México, Uruguay y Paraguay, siempre con un éxito arrollador.

En 2024, lograron reunir a más de 6.000 personas en provincias como Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, confirmando su poder de convocatoria. Este año continúan su gira latinoamericana con “Clásicos Totales”, que incluye fechas en República Dominicana, Chile, Paraguay, México y Colombia.