Donald Trump, sobre la guerra de Ucrania y Rusia: "Putin realmente me ha decepcionado"

El presidente de Estados Unidos manifestó que su país resolvió siete guerras que eran irresolubles, pero Rusia-Ucrania continúa siendo compleja, a pesar de revelar que “le parecía fácil”.

Donald Trump aseguró que Vladímir Putin le falló.

Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la guerra de Ucrania-Rusia y apuntó directamente contra su par Vladímir Putin. Según aseguró, esperaba que el vínculo personal entre ambos ayudara a destrabar el conflicto, pero admitió sentirse decepcionado por el rol del líder ruso.

El mandatario estadounidense señaló que había considerado que la situación sería de las más fáciles de resolver durante su gestión, en comparación con otros conflictos bélicos. Sin embargo, reconoció que el desenlace ha sido mucho más complejo de lo que había previsto.

Trump confesó que Putin lo decepcionó

Trump afirmó sentirse muy “honrado” de poder decir que Estados Unidos ha “resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver”, y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el “más fácil” de solucionar.

“Pensé que sería el más fácil debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, afirmó.

Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo, de acuerdo con un artículo que destaca el sitio Actualidad RT.

“Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario”, afirmó.

Vladímir Putin quiere "conseguir más soldados"

Por su parte y en relación con el conflicto en Ucrania, Putin, declaró este jueves que 700.000 militares rusos permanecen actualmente en la línea de contacto en la zona de la operación especial militar.

“Hay más de 700.000 personas en la línea de contacto”, indicó durante una reunión con los líderes de las facciones de los partidos políticos de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).

Asimismo, el mandatario señaló que los participantes del operativo ruso en Ucrania deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo.

“Debemos buscar, encontrar y promover a personas que no teman servir a la patria y que estén dispuestas a arriesgar su salud y su vida. Estas personas deben ser promovidas a puestos de liderazgo. Serán nuestros sucesores”, señaló.

