Milei cruzó a los gobernadores: "En este año electoral prefirieron no acompañarnos"

El presidente Javier Milei se refirió hoy al tenso vínculo que mantiene con la mayoría de los gobernadores y sostuvo que se debe a que en la primera etapa de la gestión libertaria los mandatarios provinciales “acompañaron”, mientras que “en este año electoral prefirieron no hacerlo”.

Consultado durante una entrevista que brindó a La Voz del Interior durante su estadía en Córdoba, el mandatario atribuyó la distancia con los jefes provinciales al “año electoral”, donde “cada uno defiende su dinámica partidaria”.

“En la primera etapa del gobierno nos acompañaron y en este año electoral prefirieron no hacerlo”, subrayó.

En ese marco, minimizó los reclamos de fondos de los gobernadores, al señalar que actualmente “las provincias tiene récord de recursos.

“Los kirchneristas se robaban la plata y no hacían las rutas, nosotros estamos cortando esos robos. Lo que vamos a hacer es licitar esas rutas, que están frenadas porque dependen fuertemente de las tasas de interés. Cuando tenés a la política torpedeando el programa hace que la gente no quiere invertir y esas decisiones se posterguen. Por eso está detenido el proceso, no porque no se quiera hacer”, planteó.

Consultado sobre los pagos de deuda que debe afrontar el Gobierno en 2026, y si se va a recurrir al Tesoro norteamericano para que brinde alguna clase de auxilio financiero, Milei deslizó que se está avanzando en ese sentido.

“Teníamos claro que este año iba a ser muy complicado, y por eso trabajamos en estrategias para cubrir los pagos que tiene la Argentina el año próximo, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones en julio. Esas negociaciones llevan tiempo y hasta que no está confirmado no hacemos anuncios, pero estamos avanzados, es cuestión de tiempo”, dijo.

Milei dio la entrevista acompañado por el primer candidato a diputado nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Gonzalo Roca, y sobre los comicios de octubre remarcó que está confiado en que “los argentinos puedan visualizar que la única forma de salir adelante es abrazando las ideas de la libertad”.

“Si el país se pinta de violeta las cosas van a ser mucho mejor”, afirmó.