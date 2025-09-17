17 de septiembre de 2025 - 17:37

Causa Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y los condenados deberán pagar casi $685 mil millones

La Sala IV del máximo tribunal penal ratificó el decomiso de bienes. También permitió el uso del Índice de Precios al Consumidor para actualizar el monto, el cuál ya ascendió.

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a salir al balcón pasadas las 17.30 de hoy para saludar a los militantes que permanecían en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución, en la antesala de la presentación que la ex mandataria hará el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la manda judicial tras el fallo por la causa Vialidad.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Justicia argentina avanzó en la Causa Vialidad en medio de los reclamos presentados por los condenados. Ahora, la Cámara Federal de Casación desestimó los recursos presentados por la exvicepresidente Cristina Kirchner vinculados al cálculo del decomiso de bienes.

La decisión deja firme que todos los condenados deberán afrontar de manera conjunta la millonaria suma fijada por el tribunal, de acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas.

Según lo resuelto por la Sala IV, el monto a responder asciende a casi 685 mil millones de pesos, cifra que había sido determinada previamente y que ahora quedó ratificada.

Noticia en desarrollo.

