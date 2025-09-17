Causa Vialidad: Casación confirmó que Cristina Kirchner y los condenados deberán pagar casi $685 mil millones

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a salir al balcón pasadas las 17.30 de hoy para saludar a los militantes que permanecían en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución, en la antesala de la presentación que la ex mandataria hará el miércoles próximo en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la manda judicial tras el fallo por la causa Vialidad.