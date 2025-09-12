El "inquietante" mensaje de Victoria Villarruel por los presidentes presos: ¿con quién se solidarizó?

La vicepresidenta hizo un enigmático posteo en redes sociales que generó todo tipo de especulaciones.

Justo tras conocerse la condena a prisión de Jair Bolsonaro, la vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió este jueves por la noche con una publicación en sus redes sociales y dejó una serie de especulaciones políticas en el marco de su quiebre interno con Javier Milei.

“Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos”, escribió Villarruel en la red X, sin dar mayores precisiones sobre a quién dirigía el comentario ni cuál era el trasfondo de su reflexión.

El mensaje apareció el mismo día en que la Justicia de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su intento de desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula Da Silva en 2022. La coincidencia temporal llevó a muchos a interpretar el posteo como un gesto de apoyo indirecto hacia el dirigente de ultraderecha.

No obstante, la referencia en plural que eligió Villarruel dejó abierta la puerta a otras lecturas. Por mencionar otro caso en Brasil, el propio Lula estuvo preso casi dos años antes de que el Supremo Tribunal Federal anulara las causas en su contra, lo que le permitió volver a competir en 2022.

Por comentarios sobre el tweet que publicó @VickyVillarruel

Por comentarios sobre el tweet que publicó @VickyVillarruel pic.twitter.com/QGxQUGB0Ju — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 12, 2025 Otra hipótesis apunta a un mensaje en clave local. El presidente Milei y parte de su entorno enfrentan una investigación judicial por la promoción de la criptomoneda $Libra, en una causa que avanza por presunta estafa. Y ayer declaró el estratega Fernando Cerimedo en la causa por presuntas coimas en el área de discapacidad (Andis), que involucra a funcionarios del actual Gobierno como Karina Milei y "Lule" Menem.