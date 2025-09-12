12 de septiembre de 2025 - 08:44

Elecciones 2025: estos son los fondos millonarios que otorgará la Nación a los partidos en Mendoza

La Dirección Nacional Electoral reveló los aportes que recibirán las listas presentadas en la Provincia para que financien su campaña de diputados nacionales.

La Dirección Nacional Electoral reveló los aportes que recibirán las listas presentadas en la Provincia para que financien su campaña de diputados nacionales.&nbsp;

La Dirección Nacional Electoral reveló los aportes que recibirán las listas presentadas en la Provincia para que financien su campaña de diputados nacionales. 

La Dirección Nacional Electoral (DNE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, reveló este viernes los aportes que recibirán las agrupaciones políticas que oficializaron candidaturas en la categoría de diputados nacionales para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En total, en Mendoza, se destinarán 373.297.179 de pesos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 7, se enmarca en lo establecido por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215) y normas complementarias.

Según la normativa, el Estado contribuye al financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos reconocidos, tanto en comicios primarios como generales.

De acuerdo al texto, la DNE tuvo en cuenta los listados de agrupaciones políticas informados por la Justicia Nacional Electoral, así como el número de electores por distrito, para definir la distribución de los fondos.

Asimismo, se estableció como fecha de corte el 22 de agosto para considerar sanciones, pérdidas de aportes y multas aplicadas a partidos políticos. La resolución contempla además:

  • Deducciones por deudas preexistentes de los partidos políticos, según lo consignado en el Anexo II.

  • Descuentos por multas y sanciones impuestas por la Justicia Nacional Electoral, detalladas en el Anexo III.

  • La autorización a la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral para emitir las transferencias de los saldos resultantes luego de los descuentos.

Los montos retenidos por sanciones y deudas serán transferidos a la cuenta especial del Ministerio del Interior, mientras que el financiamiento restante será destinado a las agrupaciones habilitadas.

El documento fue firmado por la directora nacional electoral, Luz Landívar, quien destacó que el financiamiento se hará efectivo con los créditos previstos para el ejercicio 2025 en la jurisdicción correspondiente a la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Cuánto recibirán las listas nacionales de Mendoza

En los anexos del Boletín Oficial de Nación, se encuentra detallado cuánto dispuso la Dirección de Gestión y Financiamiento Partidario Electoral, de aportes de campaña para la categoría de Diputados Nacionales en distrito Mendoza.

En el Anexo I, se presenta los montos iniciales asignados a cada alianza y estos son:

  • Frente Libertario Demócrata: $120.143.047,25

  • Fuerza Justicialista Mendoza: $72.054.083,64

  • Alianza La Libertad Avanza: $56.239.947,53

  • Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: $35.623.320,00

  • Alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza: $31.303.320,46

  • Frente Verde: $30.345.812,49

  • Movimiento al Socialismo (MAS): $22.070.118,45

El MAS recibirá un refuerzo de $5.517.529,61 correspondiente al “orden nacional”, que también se reparte entre los partidos reconocidos en distintos distritos. En tota, recibirá $27.587.648,06.

Descuentos por sanciones

En el anexo III, figuran descuentos aplicados a algunas alianzas en la provincia. En el apartado no detalla los motivos por los cuales se le retienen dichos fondos.

El peronismo recibió deducciones por $1.423.953,96. Estos descuentos se le produjeron a las diferentes fuerzas que forman parte de dicha coalición, como el Partido Justicialista ($586.697,20), Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Solidario y Partido Del Trabajo y del Pueblo, se les descontó a cada uno $202.337,05. Mientras al Partido Intransigente fue de $27.908,56.

Otra alianza que recibió sanciones fue el Frente Verde por $368.172,82, la deducción se aplicó precisamente a Libres del Sur.

