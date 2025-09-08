Milei analizó con su Gabinete la caída en Buenos Aires y dilata cambios para octubre

El presidente Javier Milei mantuvo la primera de las dos reuniones de Gabinete previstas para la jornada de hoy, con la idea de conversar con la totalidad de sus funcionarios cercanos tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , donde fue superada por más de 13 puntos por Fuerza Patria .

La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

El mandatario llegó a la Casa Rosada (Balcarce 50) a las 8.55 y se dirigió a su despacho, donde mantuvo un encuentro con la primera tanda de funcionarios que se dieron cita desde las 9.30 en el Salón Eva Perón.

Durante el intercambio que duró poco más de dos horas, los funcionarios siguieron de cerca los planteos expuestos por el mandatario y analizaron las alternativas para torcer las voluntades del electorado camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“Por ahora no hay cambios previstos. La derrota bonaerense no tiene nada que ver con la gestión” , sentenció una importante voz con acceso al despacho presidencial ante la agencia Noticias Argentinas, pese a los rumores de modificaciones estructurales.

Pese a la ausencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , el pasado domingo en el bunker libertario ubicado en la localidad platense de Gonnet, esta mañana el titular de ministros ocupó su lugar en la mesa ovalada del salón en una nueva edición del intercambio.

También estuvieron los ministros Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, formaron parte de la nómina que incluyó la presencia de las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por su parte, Patricia Bullrich (Seguridad) se hizo presente con el intercambio iniciado debido a que participó de la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se celebró esta mañana en el Palacio Libertad.

En traje de director técnico, Milei someterá a su Gabinete a trabajar doble turno. Se espera que la edición vespertina de la reunión, agendada para las 16:30, incluya además al único ausente matinal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que prefirió seguir de cerca el impacto electoral en los mercados junto a su equipo desde el Palacio de Hacienda.

Caputó ingresó junto a la delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Sin embargo, media hora antes del mediodía, Caputo atravesó a paso firme la explanada de Casa Rosada escoltado por secretario de Finanzas, Pablo Quirno, detrás de una abultada delegación de autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezado por su titular Ilan Goldfajn.

Al término de la primera reunión de Gabinete de la jornada, el mandatario recibió a los representantes del BID, junto a Caputo, Francos y Quirno y se fotografió con el equipo detrás de la motosierra dorada que adorna la extensa mesa de su despacho.

A través de un breve comunicado, el BID anunció esta mañana un préstamo de US$2.500 millones para los próximos tres años destinado a América Latina y el Caribe “con acciones que promuevan la protección de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y el freno al financiamiento ilícito”.

Duro arranque económico tras las elecciones

Se trata de un lunes convulsionado para La Libertad Avanza que no solo debe revisar en detalle los resultados electorales de cada sección de la provincia y rediscutir la estrategia camino a los comicios nacionales del 26 de octubre, sino hacer frente a la compleja reacción de los mercados.

Luego de que Milei ratificara el rumbo económico tras la derrota bonaerense, los inversores expresaron su temor a que el gobierno se vea forzado a ampliar el gasto público y afronten dificultades para pagar los vencimientos de deuda.

Este mediodía, el Riesgo País de la Argentina superó los 1.000 puntos producto de la caída del precio de los bonos de la deuda. Además, el dólar oficial en el Banco Nación abrió a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en una rueda que se prevé complicada para la administración libertaria.

En lo político, piden una “autocrítica” inmediata

En el plano político la situación no parece mejorar. Tras la amplia ventaja de 13 puntos que coronó a Fuerza Patria como ganadores de la jornada, que sorprendió a varios dirigentes violetas, el propio Milei anticipó una “profunda autocrítica” y un cambio en el accionar que permita “no repetir los mismos errores”.

Asimismo, se espera un nuevo capítulo de la novela que enfrenta al asesor presidencial con la menor de los Milei por la disputa de poder y el diseño del armado. Incluso, la tropa virtual libertaria no se privó de exigir públicamente una instancia de autocrítica y la marginación de los responsables con los cañones direccionados contra el armador bonaerense, Sebastián Pareja, y la mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem.

Anoche, una hora más tarde de la oficialización de los datos, el mandatario expresó: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos, y eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir”.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, planteó en su breve discurso que duró poco más de seis minutos.