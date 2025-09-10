Cornejo oficializó el acuerdo con Nación para la organización de las elecciones de octubre: los detalles

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó mediante decreto un convenio marco con el Juzgado Federal con competencia electoral y la Junta Electoral de la Provincia para organizar las próximas elecciones concurrentes. El acuerdo fue suscripto el 14 de agosto por la jueza federal subrogante Susana Beatriz Pravata , el presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular de la Junta Electoral, Dalmiro Garay , y el ministro de Gobierno, Natalio Mema .

Según el documento, cada organismo interviniente mantendrá sus atribuciones específicas. La Junta Electoral Nacional será responsable de los procesos vinculados a la elección federal, incluido el escrutinio provisorio y la capacitación de las autoridades de mesa.

La Junta Electoral Provincial , en tanto, tendrá a su cargo las tareas propias de los comicios locales, como la confección del padrón de electores extranjeros y la provisión de urnas para cargos provinciales y municipales.

El convenio detalla además que en cada mesa electoral se utilizará un único padrón , donde los ciudadanos emitirán su voto tanto para categorías nacionales como provinciales, recibiendo una sola constancia de sufragio.

La jueza federal subrogante Susana Beatriz Pravata, mostrando el modelo de Boleta Única que se utilizará en las elecciones de octubre.

Asimismo, se acordó que el escrutinio se realizará en dos etapas: primero el de las elecciones nacionales y luego el de las provinciales y municipales .

Los locales de votación serán designados por la Justicia Nacional, mientras que el Gobierno provincial asumirá el compromiso de garantizar el funcionamiento de los establecimientos escolares, así como los costos derivados de su disponibilidad.

También la Provincia estará a cargo de cubrir los gastos vinculados al despliegue logístico y el pago de viáticos para las autoridades de mesa.

Boleta Única orden de Diputados Nacionales

El escrutinio definitivo de todas las categorías se desarrollará en la sede de la Secretaría Electoral de Mendoza, en calle San Martín 678 de Ciudad, y culminará con la proclamación y entrega de diplomas a las autoridades electas.

El decreto firmado por el gobernador y el ministro Mema establece que los costos del convenio serán atendidos con partidas presupuestarias provinciales y que las cuestiones no previstas podrán resolverse mediante anexos operativos posteriores, con intervención de la Cámara Nacional Electoral.

El decreto y anexo

pedido_290061_09092025