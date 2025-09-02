Elecciones 2025: así es la Boleta Única que aprobó la Junta Electoral para los diputados nacionales

La Junta Electoral Nacional – Distrito Mendoza dio a conocer el modelo de boleta única que se utilizará en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre en la provincia. En la categoría de diputados nacionales competirán ocho listas que buscarán llegar al Congreso de la Nación.

El organismo está integrado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Manuel Pizarro ; la jueza federal con competencia electoral, Susana Pravata ; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Dalmiro Garay . Ellos aprobaron la boleta única para los cargos nacionales por Mendoza.

El diseño, presentado por la empresa Boldt ante los apoderados partidarios y las autoridades de control electoral, no recibió objeciones y fue validado por los representantes de las agrupaciones políticas. A nivel nacional, el Estado destinará $40.000 millones para la impresión de 44 millones de boletas , cuya licitación fue adjudicada a cinco empresas.

En el caso de Mendoza, se confeccionarán 1.596.000 papeletas que incluyen el padrón de 1.520.000 electores más un 5% adicional, a un costo estimado de entre $900 y $1.000 por unidad .

En la parte superior de la papeleta figurarán los datos del distrito, sección, circuito y mesa, junto con la leyenda “Elecciones Nacionales 2025 – 26 de octubre”. Cada columna estará organizada en orden descendente por número de lista, nombre de la agrupación y logo de la alianza o partido, sobre un fondo distintivo de color.

Los colores asignados a cada espacio político son: Fuerza Justicialista Mendoza (celeste); Frente Verde (verde); Protectora (negro, celeste y rojo); Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (rojo); Movimiento al Socialismo (celeste y rojo); Frente Libertario Demócrata (azul, blanco y celeste); Provincias Unidas (naranja); y La Libertad Avanza (violeta).

Debajo de cada columna habrá un casillero en blanco para realizar la marca de la opción elegida. Allí se incluirán las fotos de los dos principales candidatos de cada lista, excepto en el caso del Movimiento al Socialismo, que no presentó imágenes.

Boleta Única orden de Diputados Nacionales

La boleta tendrá el color celeste, correspondiente a la urna con faja celeste y la leyenda “Elección Nacional”. El orden de las listas será el siguiente:

Columna 1: 501 – Fuerza Justicialista Mendoza

Columna 2: 502 – Frente Verde

Columna 3: 222 – Protectora Fuerza Política

Columna 4: 504 – Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad

Columna 5: 13 – Movimiento al Socialismo

Columna 6: 506 – Frente Libertario Demócrata

Columna 7: 503 – Alianza Defendamos Mendoza–Provincias Unidas

Columna 8: 505 – Alianza La Libertad Avanza

El domingo 26 de octubre, los mendocinos votarán con doble boleta única de papel. Deberán elegir cinco diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales distribuidos por distrito electoral y, en doce departamentos, también concejales.