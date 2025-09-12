Ciudad aprobó el debate obligatorio de candidatos a intendente y concejales

La medida fue aprobaba por el Concejo Deliberante con el que busca dar mayor transparencia y acceso a la información para los votantes.

Ulpiano Suárez en la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó la Ordenanza 4219, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre los candidatos a intendente y un candidato a concejal por cada lista que compita en elecciones generales en el municipio. El proyecto fue presentado por el intendente, Upiano Suarez.

La ordenanza fue sancionada este martes y entró en vigencia este viernes debido a su publicación en el Boletín Oficial. La medida adhiere a la Ley Provincial 9472, que ya contemplaba el debate obligatorio para postulantes al Gobierno provincial.

El objetivo, según se detalla en la ordenanza, es fortalecer la democracia local, garantizar transparencia en el proceso electoral y permitir a la ciudadanía conocer y comparar las propuestas de los distintos espacios políticos.

El debate será transmitido en vivo a través de los medios municipales, redes sociales y servicios de streaming oficiales. Además, la señal estará disponible de forma gratuita para todos los medios que quieran retransmitirlo. Se garantizarán mecanismos de accesibilidad, como la interpretación en lengua de señas argentina.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez. Prensa de la Municipalidad de Ciudad. Puntos más importantes Participarán de los debates todos los candidatos a intendente y un único candidato a concejal por lista oficializada.

La Junta Electoral Provincial, junto con representantes de universidades y medios de comunicación, será la encargada de reglamentar la organización del evento, definiendo lugar, fecha, temáticas y moderadores.

Los temas a tratar estarán divididos en seis ejes: Servicios Públicos e Infraestructura; Salud, Educación y Deportes; Seguridad; Desarrollo Económico; Turismo y Cultura; y Medio Ambiente.