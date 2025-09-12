12 de septiembre de 2025 - 07:31

Ciudad aprobó el debate obligatorio de candidatos a intendente y concejales

La medida fue aprobaba por el Concejo Deliberante con el que busca dar mayor transparencia y acceso a la información para los votantes.

Ulpiano Suárez en la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Ulpiano Suárez en la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Foto:

Prensa Municipalidad de Capital
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza aprobó la Ordenanza 4219, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre los candidatos a intendente y un candidato a concejal por cada lista que compita en elecciones generales en el municipio. El proyecto fue presentado por el intendente, Upiano Suarez.

Leé además

MENDOZA DEBATE, Primer debate único y obligatorio con los candidatos a Gobernador de Mendoza: Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Mario Vadillo, Lautaro Jiménez y Omar Parisi en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Los candidatos a Gobernador junto a sus respectivos candidatos a Vicegobernadores  / Los Andes

Elecciones 2025: qué pasará con los debates de candidatos en Mendoza

Por Jorge Yori
ciudad: ulpiano suarez propone la obligatoriedad del debate para candidatos a intendente y concejales

Ciudad: Ulpiano Suarez propone la obligatoriedad del debate para candidatos a intendente y concejales

Por Redacción

La ordenanza fue sancionada este martes y entró en vigencia este viernes debido a su publicación en el Boletín Oficial. La medida adhiere a la Ley Provincial 9472, que ya contemplaba el debate obligatorio para postulantes al Gobierno provincial.

El objetivo, según se detalla en la ordenanza, es fortalecer la democracia local, garantizar transparencia en el proceso electoral y permitir a la ciudadanía conocer y comparar las propuestas de los distintos espacios políticos.

El debate será transmitido en vivo a través de los medios municipales, redes sociales y servicios de streaming oficiales. Además, la señal estará disponible de forma gratuita para todos los medios que quieran retransmitirlo. Se garantizarán mecanismos de accesibilidad, como la interpretación en lengua de señas argentina.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez
El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

Puntos más importantes

  • Participarán de los debates todos los candidatos a intendente y un único candidato a concejal por lista oficializada.

  • La Junta Electoral Provincial, junto con representantes de universidades y medios de comunicación, será la encargada de reglamentar la organización del evento, definiendo lugar, fecha, temáticas y moderadores.

  • Los temas a tratar estarán divididos en seis ejes: Servicios Públicos e Infraestructura; Salud, Educación y Deportes; Seguridad; Desarrollo Económico; Turismo y Cultura; y Medio Ambiente.

Sanciones por ausencia

La ordenanza prevé sanciones para los candidatos que no asistan:

  • En el caso de postulantes a intendente, se suspenderán sus espacios de publicidad audiovisual, los cuales se redistribuirán entre los demás participantes.

  • Tanto para intendentes como para concejales ausentes, el espacio en el debate será ocupado por un cartel con su nombre, agrupación política y la consigna “Ausente”.

La ordenanza

pedido_290225_10092025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Uno de los domicilios allanados por personal de Lucha contra el Narcotráfico. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Así cayó "El Cebolla" y su banda: los seguían por vender droga en distintas zonas de Ciudad

Por Redacción Policiales
La vicepresidenta Victoria Villarruel

El "inquietante" mensaje de Victoria Villarruel por los presidentes presos: ¿con quién se solidarizó?

Por Redacción Política
La Dirección Nacional Electoral reveló los aportes que recibirán las listas presentadas en la Provincia para que financien su campaña de diputados nacionales. 

Elecciones 2025: estos son los fondos millonarios que otorgará la Nación a los partidos en Mendoza

Por Jorge Yori
Fernando Cerimedo, asesor de LLA.

Caso audios: declaró el asesor de LLA y aseguró que Diego Spagnuolo le habló de "corrupción" y "coimas"

Por Redacción Política