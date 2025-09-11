Eduardo Feinmann se disculpó tras confirmar la visita de Katy Perry a Cristina Kirchner

El periodista mostró una imagen en vivo, las redes sociales hicieron lo suyo y tuvo que reconocer su error públicamente.

En su llegada a la Argentina, la cantante californiana Katy Perry protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia: en plena calle de Buenos Aires, en la puerta del hotelen el que se hospedó, levantó un cuadro de Eva Perón y sus fans la ovacionaron.

Durante uno de sus shows en el país - se presentó en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre- gesto que dividió opiniones: mientras algunos celebraron su guiño local, otros la criticaron duramente.

El revuelo no tardó en trasladarse a las redes, donde aparecieron memes y bromas sobre la visita de la cantante. En ese contexto, comenzó a circular una imagen trucada que simulaba un encuentro entre Katy Perry y Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria hace unos meses.

La foto llegó incluso a la pantalla de A24, donde el periodista Eduardo Feinmann la mostró al aire como si fuera real, generando confusión y repercusión inmediata. S orprendido por el contenido, el comunicador, que no suele cometer errores tan groseros como este, reaccionó con indignación y comentarios que reflejaban su asombro ante la aparente veracidad de la imagen.

Eduardo Feinmann mostró en su programa la falsa foto que se viralizó de una supuesta visita de Katy Perry a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/lFgxLqUxkX — Corta (@somoscorta) September 10, 2025 Eduardo Feinmann pidió disculpas Sin embargo, pocos minutos después, el propio Feinmann tomó la posta y decidió retractarse públicamente junto a su equipo. "Me parece que lo de Katy Perry era fake", reconoció con sinceridad. Explicó que la imagen había sido alterada, reemplazando la figura de Ernesto Samper por la cantante, y detalló cómo pudieron identificar el retoque.