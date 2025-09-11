11 de septiembre de 2025 - 13:16

Eduardo Feinmann se disculpó tras confirmar la visita de Katy Perry a Cristina Kirchner

El periodista mostró una imagen en vivo, las redes sociales hicieron lo suyo y tuvo que reconocer su error públicamente.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Katy Perry realizó su primer show en Argentina y subió a un mendocino al escenario.

El mendocino elegido por Katy Perry: subió al escenario y contó su lucha contra el cáncer

Por Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Durante uno de sus shows en el país - se presentó en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre- gesto que dividió opiniones: mientras algunos celebraron su guiño local, otros la criticaron duramente.

Katy Perry llegó a Buenos Aires y levantó un cuadro de Eva Perón.
El revuelo no tardó en trasladarse a las redes, donde aparecieron memes y bromas sobre la visita de la cantante. En ese contexto, comenzó a circular una imagen trucada que simulaba un encuentro entre Katy Perry y Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria hace unos meses.

Eduardo Feinmann pidió disculpas

Sin embargo, pocos minutos después, el propio Feinmann tomó la posta y decidió retractarse públicamente junto a su equipo. "Me parece que lo de Katy Perry era fake", reconoció con sinceridad. Explicó que la imagen había sido alterada, reemplazando la figura de Ernesto Samper por la cantante, y detalló cómo pudieron identificar el retoque.

En el programa, mostraron el antes y después de la foto para que la audiencia entendiera el montaje, subrayando que la confusión era comprensible dado que la cantante realmente estuvo en el país y que, a veces, Cristina Fernández de Kirchner recibe a distintas figuras públicas.

