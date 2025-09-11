Eduardo Feinmann se disculpó tras confirmar la visita de Katy Perry a Cristina Kirchner

En su llegada a la Argentina, la cantante californiana Katy Perry protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia: en plena calle de Buenos Aires, en la puerta del hotelen el que se hospedó, levantó un cuadro de Eva Perón y sus fans la ovacionaron.
Durante uno de sus shows en el país - se presentó en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre- gesto que dividió opiniones: mientras algunos celebraron su guiño local, otros la criticaron duramente.
Katy Perry llegó a Buenos Aires y levantó un cuadro de Eva Perón.
gentileza
El revuelo no tardó en trasladarse a las redes, donde aparecieron memes y bromas sobre la visita de la cantante. En ese contexto, comenzó a circular una imagen trucada que simulaba un encuentro entre Katy Perry y Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria hace unos meses.
La foto llegó incluso a la pantalla de A24, donde el periodista Eduardo Feinmann la mostró al aire como si fuera real, generando confusión y repercusión inmediata. S orprendido por el contenido, el comunicador, que no suele cometer errores tan groseros como este, reaccionó con indignación y comentarios que reflejaban su asombro ante la aparente veracidad de la imagen.
Eduardo Feinmann pidió disculpas
Sin embargo, pocos minutos después, el propio Feinmann tomó la posta y decidió retractarse públicamente junto a su equipo. "Me parece que lo de Katy Perry era fake", reconoció con sinceridad. Explicó que la imagen había sido alterada, reemplazando la figura de Ernesto Samper por la cantante, y detalló cómo pudieron identificar el retoque.
En el programa, mostraron el antes y después de la foto para que la audiencia entendiera el montaje, subrayando que la confusión era comprensible dado que la cantante realmente estuvo en el país y que, a veces, Cristina Fernández de Kirchner recibe a distintas figuras públicas.