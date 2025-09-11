Para toda la familia: empieza el Festival Chalupas, para disfrutar de las artes del circo

El Espacio Cultural Julio Le Parc se prepara para recibir, desde este viernes 12 al domingo 14 de septiembre, la primera edición del Festival Chalupas , una propuesta que reunirá a artistas y compañías de circo de Mendoza, distintas provincias argentinas y países de Latinoamérica.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de funciones, talleres de formación y actividades gratuitas al aire libre pensadas para todas las edades, ideales para compartir en familia.

Con la intención de acercar el arte circense a la comunidad, Chalupas busca convertirse en un espacio de encuentro cultural que renueve la magia del circo en Mendoza. El festival apunta a promover un entretenimiento consciente y saludable, fortalecer vínculos artísticos internacionales y visibilizar el talento local.

Las entradas generales para los espectáculos tienen un valor de $5.000 por función y se pueden adquirir en Entradaweb.com.ar. En el caso de los talleres, el costo es de $10.000 y los tickets se obtienen a través del teléfono 261-7132721 o del correo [email protected]

El programa contará con la participación de agrupaciones y artistas como Kachivachis (Santa Fe), Cia Dobletes, Pocamosca, Arte a la Calle (Chile), Henry Cabrolier “Fayo”, David Solís y Ariel Fredes.

También dirán presente Les Arbres, Tatán, Polilla, Romualda, Chapote, Garabato, Mago Ludiem, Pedro Contreras, Pulga de San Juan, Santos Malabares, Lau Semonoli y Cyenciesti, además de una numerosa presencia mendocina en la Varieté Cuyana.

Viernes 12 – Sala Ernesto Suárez: La jornada abrirá con un taller de AcroDúo dictado por la Compañía Dobletes (10 a 12). A las 19 se presentará Kachivachis (Santa Fe) y, a las 21, será el turno de “Veladas Varietales” con Roke, Chapote, Celina Bullaude, Lolot Lanet, Mati Astudillo y Circo Prisma.

Sábado 13 – Sala Ernesto Suárez: De 10 a 12 se desarrollará un taller de Mimo a cargo de Luis Cravero (San Juan). A las 19 subirá a escena la Compañía El Circo de Getulio y, a las 21, se presentará Arte a la Calle, desde Chile.

Domingo 14 – Patio del Le Parc y Carpa de Circo: El festival cerrará con una jornada gratuita para toda la comunidad. A partir de las 16 habrá un picnic circense con talleres y entrenamientos abiertos. A las 18 se presentará la payasa cordobesa Marla Rastelli y, a las 19.30, la Carpa de Circo será escenario de la Varieté Cuyana, que dará el broche final al encuentro.