El gran Dyango regresa a Mendoza: dónde comprar las entradas para el show en el Arena Maipú

Este jueves 11 de septiembre, el cantante español llega a Mendoza para dar un show en el Arena Maipú.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El maestro de la canción romántica vuelve a la provincia después de varios años de ausencia. Este jueves 11 de septiembre, a las 22, en el Arena Maipú Stadium, Dyango se reencontrará con el público mendocino como parte de su extensa gira internacional Su Amigo Dyango Tour.

Las entradas del show ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.

El gran presente de Dyango

El intérprete español, considerado una de las voces más emblemáticas de la música en castellano, atraviesa un momento de gran actividad artística.

No solo inicia un recorrido que lo llevará por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica, sino que también está presentando un nuevo proyecto discográfico muy especial: "Su amigo Dyango".

image

Este álbum doble reúne versiones renovadas de sus clásicos junto a reconocidos artistas de la escena musical actual de Argentina, España, Colombia y Uruguay.

Entre las colaboraciones ya lanzadas se destacan “Si la vieras con mis ojos” junto a Rodrigo Tapari, “Por volverte a ver” con Angela Leiva, y una emotiva reversión de “Cuando quieras, donde quieras” en la que comparte voz con el colombiano Santiago Cruz.

A esta lista se suma “Yo mañana”, grabada junto al uruguayo Cardellino, donde la tradición de la balada romántica se fusiona con una estética contemporánea que acerca la obra de Dyango a nuevas generaciones de oyentes.

Embed - Dyango ft. Cardellino - Yo Mañana (Video Oficial)

Con "Su amigo Dyango", el cantante reafirma su vigencia y capacidad de reinventarse, sin perder la esencia que lo convirtió en un referente indiscutido de la música romántica.

Su gira internacional incluye paradas en Buenos Aires, Rosario, San Juan, Salta, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y dos presentaciones en el mítico teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, antes de continuar por escenarios de Latinoamérica y España.

