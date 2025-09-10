10 de septiembre de 2025 - 12:43

Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show "By Candlelight": cuándo y dónde conseguir las entradas

El grupo vocal de ópera pop se presentará este viernes 12 de septiembre, a las 22 horas, en el Arena Maipú Stadium, en un concierto que promete ser una experiencia más íntima y cercana con el público mendocino.

Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show "By Candlelight"

Uno de los grupos vocales más aclamados a nivel mundial, Il Divo, regresa a Mendoza como parte de su gira sudamericana para presentar su nuevo espectáculo: “By Candlelight Tour”. La cita será este viernes 12 de septiembre, a las 22 horas, en el Arena Maipú Stadium, un evento que promete ser una experiencia única para sus seguidores.

Una propuesta más íntima

El show “By Candlelight” se diferencia de sus presentaciones habituales por una puesta en escena más cercana, con una ambientación pensada para teatros y auditorios. La propuesta busca un contacto más directo con los espectadores, con un repertorio que incluye tanto sus clásicos más populares como grabaciones recientes.

El cuarteto, integrado por el suizo Urs Bühler, los estadounidenses David Miller y Steven LaBrie, y el francés Sébastien Izambard, revolucionó la ópera pop con su fusión de música popular y ópera. Con este nuevo tour, Il Divo continúa consolidando su estilo y demostrando por qué se ha mantenido en la cima de la escena musical global durante años.

Las entradas para el show están disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú (solo para pagos en efectivo).

