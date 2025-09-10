Alta tensión en la cárcel de San Felipe: se amotinaron 30 reclusos en protesta por el traslado de un preso

El incidente duró 8 minutos y fue desactivado por personal de los grupos especiales. El incidente se produjo cuando quisieron trasladar a uno de los acusados de asesinato de un empresario.

El Motín en la cárcel de San Felipe duró 8 minutos. Gentileza Servicio Penitenciario de Mendoza.

Un momento de alta tensión se vivió hoy en la cárcel de San Felipe cuando los penitenciaros quisieron trasladar a uno de los detenidos por el asesinato empresario Emilio Giménez (49), quien fue emboscado y acribillado a balazos el pasado 15 de septiembre de 2022, cuando iba a bordo de su camioneta, llevando 5 millones de pesos.

El Servicio Penitenciario de Mendoza informó que estas mañana, a las 8.20, se registró “una alteración al orden” de una duración de 8 minutos, en el Módulo 5-A del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe, cuando un grupo de aproximadamente 30 internos intentó impedir el traslado administrativo y judicial del interno Maximiliano Martínez Llaneza.

1000500950-768x1024 Ante la obstrucción y la actitud agresiva del interno y sus pares, se activaron los protocolos de seguridad, interviniendo el Grupo SeRP y el Grupo GEOP, quienes lograron reestablecer el orden mediante el uso adecuado y proporcional de la fuerza, informaron desde la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Tras el motín, todo el pabellón fue sometido a control sanitario por parte del personal de salud, constatándose que no hubo lesionados entre la población penal.

El Ministerio de Seguridad ofrece 700 mil pesos para quien aporte datos que ayuden con la investigación del crimen de Emilio Giménez. Los imputados por el crimen de Emilio Giménez. Archivo. Del operativo, resultó con lesiones leves el agente Manuel Peña (Grupo SeRP), quien fue asistido inmediatamente.

El Servicio Penitenciario informó que los internos que participaron de esta alteración serán puestos en rigor disciplinario, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, “reafirmando el compromiso con la seguridad institucional, el cumplimiento de las medidas judiciales y la preservación del orden en los establecimientos penitenciarios de la provincia”.