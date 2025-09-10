10 de septiembre de 2025 - 16:22

Alta tensión en la cárcel de San Felipe: se amotinaron 30 reclusos en protesta por el traslado de un preso

El incidente duró 8 minutos y fue desactivado por personal de los grupos especiales. El incidente se produjo cuando quisieron trasladar a uno de los acusados de asesinato de un empresario.

El Motín en la cárcel de San Felipe duró 8 minutos. Gentileza Servicio Penitenciario de Mendoza.

El Motín en la cárcel de San Felipe duró 8 minutos. Gentileza Servicio Penitenciario de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un momento de alta tensión se vivió hoy en la cárcel de San Felipe cuando los penitenciaros quisieron trasladar a uno de los detenidos por el asesinato empresario Emilio Giménez (49), quien fue emboscado y acribillado a balazos el pasado 15 de septiembre de 2022, cuando iba a bordo de su camioneta, llevando 5 millones de pesos.

Leé además

Imagen ilustrativa. Archivo.

La pérdida de una garrafa generó un incendio en un galpón de Godoy Cruz: murió un empleado

Por Redacción Policiales
Una nena murió aplastada por una pared tras un choque de una moto en barrio Lihué de Guaymallén

Imputaron al motociclista que chocó con una pared provocando la muerte de una nena de 3 años

Por Redacción Policiales

El Servicio Penitenciario de Mendoza informó que estas mañana, a las 8.20, se registró “una alteración al orden” de una duración de 8 minutos, en el Módulo 5-A del Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente San Felipe, cuando un grupo de aproximadamente 30 internos intentó impedir el traslado administrativo y judicial del interno Maximiliano Martínez Llaneza.

1000500950-768x1024

Ante la obstrucción y la actitud agresiva del interno y sus pares, se activaron los protocolos de seguridad, interviniendo el Grupo SeRP y el Grupo GEOP, quienes lograron reestablecer el orden mediante el uso adecuado y proporcional de la fuerza, informaron desde la Dirección General del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Tras el motín, todo el pabellón fue sometido a control sanitario por parte del personal de salud, constatándose que no hubo lesionados entre la población penal.

El Ministerio de Seguridad ofrece 700 mil pesos para quien aporte datos que ayuden con la investigación del crimen de Emilio Giménez.
Los imputados por el crimen de Emilio Giménez. Archivo.

Los imputados por el crimen de Emilio Giménez. Archivo.

Del operativo, resultó con lesiones leves el agente Manuel Peña (Grupo SeRP), quien fue asistido inmediatamente.

El Servicio Penitenciario informó que los internos que participaron de esta alteración serán puestos en rigor disciplinario, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, “reafirmando el compromiso con la seguridad institucional, el cumplimiento de las medidas judiciales y la preservación del orden en los establecimientos penitenciarios de la provincia”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual. Gentileza En cancha (Chile). 

Se define si extraditan a los dos rugbiers mendocinos reclamados por la justicia de Chile por abuso sexual

Por Oscar Guillén
Una mujer fue imputada por  encubrir una estafa, al recibir y transferir dinero que un hombre había pagado por la compra de un vehículo inexistente.

Imputan a una mujer tras recibir dinero por la venta de auto que resultó ser una estafa

Por Redacción Policiales
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Conmoción por la nena que entró armada a la escuela en La Paz, disparó y se atrincheró

Por Redacción Policiales
Compañeros de la nena atrincherada en La Paz aseguran que tiene pocos amigos y es callada

Compañeros de la nena atrincherada en La Paz aseguran que "tiene pocos amigos y es callada"

Por Redacción Policiales