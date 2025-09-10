Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

El cantante puertorriqueño Pedro Capó llegará por primera vez a Mendoza en el marco de La Carretera Tour. El show será el jueves 11 de septiembre a las 22 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), pero con una salvedad: solo para aquellos que hayan adquirido la entrada con anterioridad, puesto que se encuentran completamente agotadas.
La gira, que se inició el 8 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico con un concierto también sold out, continúa con presentaciones en distintos escenarios de Argentina, Ecuador y Uruguay. El regreso de Capó al país se da tras el suceso de sus visitas anteriores: en 2024 agotó localidades en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en 2023 ofreció dos funciones repletas en La Trastienda porteña.
Cómo será el show de Pedro Capó
El artista presenta "La Carretera", su séptimo álbum de estudio, un trabajo que él mismo define como el más personal y honesto de su trayectoria.
El disco reúne 14 canciones, entre ellas "Sabe bien", "Esto se jodió" y "Existo", en colaboración con Carín León. Otro de los momentos destacados del material es "Aprender a vivir", donde comparte créditos con Jorge Drexler y Chambao.
Reconocido a nivel global como una de las voces más relevantes de la música latina, Capó acumula más de diez millones de seguidores en sus redes y nueve millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Su carrera se consolidó con éxitos como "La fiesta" y, especialmente, con "Calma (Remix)" junto a Farruko, tema que alcanzó el Top 5 global de Spotify y el número uno en radios de diversos países.
Nieto del legendario Bobby Capó, el cantautor ha sido premiado con tres Latin Grammy —incluido el galardón a Canción del Año por "Calma"—, dos premios ASCAP y un Premio Juventud, además de múltiples nominaciones en certámenes internacionales.
En su esperado debut en Mendoza, Pedro Capó no solo presentará las canciones de "La carretera", sino que también recorrerá los grandes éxitos que marcaron su camino hasta convertirse en uno de los nombres más destacados de la escena latina.