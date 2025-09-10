Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

El cantante puertorriqueño llegará por primera vez a Mendoza este jueves 11 de septiembre. Cómo será el show.

El cantante puertorriqueño Pedro Capó llegará por primera vez a Mendoza en el marco de La Carretera Tour. El show será el jueves 11 de septiembre a las 22 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), pero con una salvedad: solo para aquellos que hayan adquirido la entrada con anterioridad, puesto que se encuentran completamente agotadas.

La gira, que se inició el 8 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico con un concierto también sold out, continúa con presentaciones en distintos escenarios de Argentina, Ecuador y Uruguay. El regreso de Capó al país se da tras el suceso de sus visitas anteriores: en 2024 agotó localidades en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en 2023 ofreció dos funciones repletas en La Trastienda porteña.

Embed - Pedro Capó - Divina (Official Video) Cómo será el show de Pedro Capó El artista presenta "La Carretera", su séptimo álbum de estudio, un trabajo que él mismo define como el más personal y honesto de su trayectoria.

El disco reúne 14 canciones, entre ellas "Sabe bien", "Esto se jodió" y "Existo", en colaboración con Carín León. Otro de los momentos destacados del material es "Aprender a vivir", donde comparte créditos con Jorge Drexler y Chambao.

image Reconocido a nivel global como una de las voces más relevantes de la música latina, Capó acumula más de diez millones de seguidores en sus redes y nueve millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Su carrera se consolidó con éxitos como "La fiesta" y, especialmente, con "Calma (Remix)" junto a Farruko, tema que alcanzó el Top 5 global de Spotify y el número uno en radios de diversos países.