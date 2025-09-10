10 de septiembre de 2025 - 14:30

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

El cantante puertorriqueño llegará por primera vez a Mendoza este jueves 11 de septiembre. Cómo será el show.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantante puertorriqueño Pedro Capó llegará por primera vez a Mendoza en el marco de La Carretera Tour. El show será el jueves 11 de septiembre a las 22 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad), pero con una salvedad: solo para aquellos que hayan adquirido la entrada con anterioridad, puesto que se encuentran completamente agotadas.

Leé además

El show de Lali en Vélez: un tres, nueva canción con referencias a Milei y Vencedores Vencidos.

Show explosivo de Lali en Vélez: ironizó con el "3%" de Karina y estrenó una canción "dedicada" a Milei

Por Redacción Espectáculos
Los Auténticos Decadentes volvieron a Mendoza con Mi Vida Loca- Tour 30 Años.

Los Auténticos Decadentes en Mendoza: un show con groove festivo y coro total en el Bustelo

Por Celeste Laciar

La gira, que se inició el 8 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico con un concierto también sold out, continúa con presentaciones en distintos escenarios de Argentina, Ecuador y Uruguay. El regreso de Capó al país se da tras el suceso de sus visitas anteriores: en 2024 agotó localidades en el Teatro Ópera de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, mientras que en 2023 ofreció dos funciones repletas en La Trastienda porteña.

Embed - Pedro Capó - Divina (Official Video)

Cómo será el show de Pedro Capó

El artista presenta "La Carretera", su séptimo álbum de estudio, un trabajo que él mismo define como el más personal y honesto de su trayectoria.

El disco reúne 14 canciones, entre ellas "Sabe bien", "Esto se jodió" y "Existo", en colaboración con Carín León. Otro de los momentos destacados del material es "Aprender a vivir", donde comparte créditos con Jorge Drexler y Chambao.

image

Reconocido a nivel global como una de las voces más relevantes de la música latina, Capó acumula más de diez millones de seguidores en sus redes y nueve millones de oyentes mensuales en plataformas digitales. Su carrera se consolidó con éxitos como "La fiesta" y, especialmente, con "Calma (Remix)" junto a Farruko, tema que alcanzó el Top 5 global de Spotify y el número uno en radios de diversos países.

Nieto del legendario Bobby Capó, el cantautor ha sido premiado con tres Latin Grammy —incluido el galardón a Canción del Año por "Calma"—, dos premios ASCAP y un Premio Juventud, además de múltiples nominaciones en certámenes internacionales.

En su esperado debut en Mendoza, Pedro Capó no solo presentará las canciones de "La carretera", sino que también recorrerá los grandes éxitos que marcaron su camino hasta convertirse en uno de los nombres más destacados de la escena latina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la banda tributo de soda stereo mas aplaudida llega al teatro plaza con un show lleno de energia y nostalgia

La banda tributo de Soda Stereo más aplaudida llega al teatro Plaza con un show lleno de energía y nostalgia

Por Redacción Espectáculos
Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show By Candlelight

Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show "By Candlelight": cuándo y dónde conseguir las entradas

Por Redacción Espectáculos
Beto Cuevas. El exvocalista de La Ley ha construido una de las trayectorias más reconocidas de la música latinoamericana

Beto Cuevas: "El rock llena mi corazón"

Por Ariel Búmbalo
para agendar: una cita con la musica mas movida de los 80, en el teatro mendoza

Para agendar: una cita con la música más "movida" de los 80, en el teatro Mendoza

Por Redacción Espectáculos