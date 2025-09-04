Link de entradas para el Cosquín Rock 2026: cómo comprar, precios y la grilla completa de artistas

Más de cien artistas integran la grilla definitiva del histórico festival de rock, que tendrá lugar a mediados de febrero del próximo año. Los detalles.

El Cosquín Rock 2026 ya tiene definida su grilla y promete ser uno de los festivales más convocantes con figuras internacionales de primer nivel, artistas consagrados de la escena local y nuevas apuestas. El encuentro se realizará los días 14 y 15 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, como ya es tradición.

La organización anunció la programación completa en la mañana de este jueves y lo acompañó con un mensaje que sintetiza el espíritu del evento: “Más de 100 artistas marcarán una agenda con regresos históricos, leyendas nacionales e internacionales y artistas emergentes. Seis escenarios, diversas propuestas gastronómicas y miles de personas que ya confirmaron su lugar. ¡Es por ahí!”.

La expectativa es alta y las redes sociales ya reflejan el impacto de la grilla. El regreso de figuras históricas, la presencia de leyendas internacionales y el protagonismo de artistas jóvenes que marcan tendencia en la actualidad son algunos de los factores que despertaron la conversación.

Cómo comprar las entradas para el Cosquín Rock 2026 La venta de entradas ya está en marcha y se realiza exclusivamente a través de www.cosquinrock.net. Allí se pueden adquirir abonos generales y también las entradas VIP Fanatic, con la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés con tarjetas del BBVA.

La organización recordó que el sistema incluye un paso de verificación de identidad: el comprador debe ingresar un código de seis dígitos recibido en su homebanking dentro de los diez días posteriores a la compra. De no cumplirse ese requisito, la operación se da de baja automáticamente. Una vez validado el código, los tickets quedan listos para el canje.