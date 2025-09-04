Una historia para reír y conmoverse: Pepe Cibrián estrena "30 días" en el teatro Sportsman de Mendoza

El esperado estreno nacional de la comedia " 30 días " marca un nuevo hito en la escena mendocina. Pepe Cibrián Campoy , uno de los grandes referentes del teatro argentino, eligió nuestra provincia para dar a conocer su nueva obra, que se verá este 5 y 6 de septiembre , a las 21.30, en el teatro Sportsman . Continuará con funciones todos los viernes de septiembre, con entradas en Entradaweb.com.ar.

Julieta Dora será la encargada de protagonizar este estreno nacional junto a Santiago Caranza , con la participación especial de Diego Flores. La dirección está a cargo del mendocino Willy Olarte , actor y cantante de larga experiencia.

Él nos anticipa por dónde va esta conmovedora historia: "Son dos amigos de toda la vida: Juana, que es una chica adinerada pero con un papá y una mamá ausentes, y Manu, a quien conoce desde chica porque él era el hijo de la mujer que planchaba en su casa. Ahora, de grandes, han seguido siendo amigos de toda la vida. Pero Juana está en una encrucijada: está cansada de vivir, y no se sabe si verdaderamente quiere terminar con su vida o quiere llamar la atención para ver quién viene a socorrerla. Sin embargo, Manu llega con la noticia de que le quedan 30 días de vida y así, precisamente, sucede lo siguiente: ellos quedan en que pasarán esos 30 días juntos".

La situación desata momentos de risa y mucha reflexión: "Independientemente de que se conocen de toda la vida, vuelven a conocer a una persona que no conocían del todo. Y bueno, se van desarrollando los puntos que tienen en común y los puntos que tienen disímiles, y cómo envidia uno del otro cada cosa. Uno envidia de la otra la riqueza que tiene monetaria, y la otra envidia la riqueza que tiene humana: que tiene amigos, que tiene la madre que le cocina...", describe Olarte. "Es muy bonito cómo la vida nos pone enfrente muchas veces para que aprendamos que todo lo que tenemos es valiosísimo. Y todo, por supuesto, en tono de comedia: no es una cosa pesada, dramática, lacrimógena ni depresiva. Es muy liviano y es muy lindo todo lo que sucede".

Olarte recuerda cómo nació la oportunidad de trabajar con el emblemático dramaturgo. “Julieta y Santi hace rato que tenían ganas de trabajar juntos. Entonces me contacta ella y me dice: ‘Che, Willy, estoy buscando alguna obra de un autor español, a ver si la podemos conseguir’. Entonces yo me metí y la conseguimos. Bueno, finalmente la leímos y no nos gustó mucho, y yo digo: ‘Che, ¿y si seguimos buscando? Y buscamos otra".

Y esa “otra” apareció nada menos que de la mano del propio Cibrián, quien había venido a Mendoza para presentar "Calígula" (recapitulemos: eso fue a finales de mayo). Olarte recuerda el momento como una bisagra: “Justo Pepe le dice: ‘¿Pero vos sabés que estamos buscando una obra para dos personajes?’. Y él agrega: ‘Yo tengo una obra lindísima que no se ha estrenado, que es '30 días'. ¿Por qué no vienen este fin de semana y la leemos?’”.

IMG-20250903-WA0151

La reunión se concretó en la casa de Laly Carubin, donde se produjo el flechazo artístico. “Nos reunimos en la casa de ella, fue Pepe y nos leyó la obra interpretando él a cada uno de los personajes. Fue una masterclass de actuación y una generosidad increíble. Ahí nos enamoramos de la obra, porque qué mejor que Pepe leyendo cada uno de los personajes, que verdaderamente son muy hilarantes. Hay dos personajes que son muy hilarantes y lo hizo estupendamente bien. Y así fue”, cuenta Olarte.

Una comedia renovada

Aunque "30 días" tiene antecedentes como musical en Buenos Aires —con música de Ángel Mahler, en 2009—, esta versión fue reescrita por Cibrián en clave de comedia teatral.

La adaptación mendocina también incorporó algunas licencias para acercarla al público local. “No hubo idas y vueltas en el texto con Pepe. La dramaturgia es absolutamente de Pepe. Y nosotros hemos hecho algunas pequeñas adecuaciones a referencias nuestras. Son pequeños detalles que la hacen un poco más cercana a nuestra realidad, digamos”, detalló Olarte.

Pero el estreno también está atravesado por la tensión de trabajar bajo la mirada de un maestro como Cibrián, quien vendrá a Mendoza en las próximas semanas haciéndose una pausa en la preproducción de "Drácula: Resurrección", su gran proyecto del año que viene. Olarte no lo esconde: “Miedo, pavor, vergüenza, caradurez, síndrome del impostor… todo eso siento. A ver: Pepe, para mí, es un referente indiscutido. Tenerlo espiando los ensayos, tenerlo a mano con sus indicaciones y escuchar su visión sobre cada una de las acciones de los personajes es increíble”.

IMG-20250903-WA0107

La diferencia de escalas también pesa: “También hay que tener en cuenta que Pepe piensa para un teatro que es el de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la escenografía tiene mucho que ver, los cambios de luces tienen mucho que ver, la escenografía puede variar un montón… Y nosotros estamos más acostumbrados al teatro independiente".

“Verdaderamente, es de una generosidad que no se puede creer. Y la verdad es que uno se siente orgulloso. Orgulloso de formar parte del proyecto. Y debo —nobleza obliga— decir que Juli y Santi son los que me convocaron. Y la verdad es que no puedo estar más orgulloso ni más contento del trabajo que están haciendo. Es increíble”, revela.

Un estreno con sello mendocino

El teatro independiente en Mendoza atraviesa una etapa de consolidación, y artistas como Willy Olarte lo saben muy bien. “Obras como esta ayudan un montón a posicionarse en Mendoza en la escena nacional. Por eso es una plaza muy elegida y, además, el público mendocino es muy exigente. Los artistas que vienen de Buenos Aires lo dicen. No es un público fácil: no es que digiere rápidamente. No: escudriña, analiza, es bastante meticuloso a la hora de juzgar”, afirma Olarte.

IMG-20250903-WA0159

Para el actor, esa exigencia es un estímulo más que un obstáculo. “Es muy lindo que suceda eso. A nosotros nos pasa —yo soy parte del elenco de 'Justo en lo mejor de mi vida'— que función tras función agotamos entradas. La gente responde muy bien porque la obra es de calidad, porque está bien montada, porque tiene una escenografía linda y, sobre todo, por el lugar ayuda. El Sportsman se ha convertido en una plaza muy interesante: es un teatro muy lindo, muy bien diseñado, desde cualquier parte de la platea se ve perfecto, y eso suma un montón”.

Finalmente, Olarte se muestra optimista con la respuesta del público y la sinergia del equipo: “La idea es sacarla bastante a pasear. Vamos a ver cómo nos va. Mendoza es un filtro muy grande: si el público mendocino la aprueba, yo te puedo asegurar que vamos a salir de gira. Y bueno, la verdad que hemos logrado armar un grupo, porque el elenco no son solo los actores, sino la parte técnica y todo. Y la verdad es que la sinergia que se produce es muy linda".

Otro estreno para apuntar

Este 5 de septiembre de 2025, el Teatro Tajamar (avenida San Martín 1921, Paseo Alameda, Ciudad de Mendoza) también recibirá el estreno de "Los árboles mueren de pie", del célebre dramaturgo español Alejandro Casona. Considerada una de sus obras más emblemáticas, regresa a los escenarios mendocinos después de más de tres décadas sin representaciones locales.

"Los árboles mueren de pie" es “una historia de ternura y engaños piadosos donde el bien se defienden desde la ilusión. La obra narra cómo un abuelo y un grupo de personajes entrañables tratan de sostener un mundo de apariencias para proteger a quien aman, mientras la verdad y la mentira se cruzan en un juego de emociones profundas”.

La puesta marca el retorno de Hugo Yáñez a la escena provincial, quien compartirá elenco con Dana Etcheverry. El proyecto se convierte además en la primera producción de Producciones Jacarandá, compañía que busca “rescatar el teatro para el público masivo y acercar grandes textos a la región”.

La dirección estará en manos de Carolina Martínez, responsable de una propuesta que se presenta como fiel y conmovedora dentro del legado del teatro en lengua española. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.