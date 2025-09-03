3 de septiembre de 2025 - 17:22

Para agendar: una cita con la música más "movida" de los 80, en el teatro Mendoza

"Que vuelvan los movidos" estará protagonizado por la Golden Maker's, este viernes 5 de septiembre en el teatro Mendoza. Dónde comprar las entradas del show.

Golden Makers
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nostalgia ochentosa vuelve a tomar el escenario con “Que vuelvan los movidos ”, el nuevo espectáculo de Golden Maker’s que se presentará este viernes 5 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza. La propuesta promete una noche cargada de energía, con un repertorio que revive los grandes hits de la década dorada.

Cómo será el show

La banda invita a compartir “la noche más divertida para disfrutar con los grandes temas movidos que forman parte de la banda sonora colectiva de toda una generación: 'Beat it' de Michael Jackson, 'Owner of a lonely heart' de Yes y 'Jump' de Van Halen, entre otros”.

Golden Makers

Después del éxito arrasador de sus tres funciones a sala llena con “Que vuelvan los lentos”, el grupo redobla la apuesta con un show que busca ir más allá de la música: una verdadera experiencia que transporta al público a los años 80.

Golden Maker’s está integrada por Valentina Gratton, Dante Petrica y Sebastián Pérez en voces; Luciano Báez en batería; Flavio Patiño en bajo; Adrián Guerra en teclados; Ariel González en percusión y Javier Vidal en saxo. La guitarra y la dirección musical están a cargo de Sebastián Rivas.

La cita es el viernes 5 de septiembre a las 21 en el Teatro Mendoza, con producción general de El Buey Producciones, y las entradas ya están disponibles en Entradaweb.com.ar.

