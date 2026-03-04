4 de marzo de 2026 - 13:40

Brutal riña vecinal por "música fuerte": un menor desmayado de un botellazo y un hombre baleado

La presunta riña se registró a las 2 de la mañana en la calle Chile al 1800.

Imagen ilustrativa. Archivo

Imagen ilustrativa. Archivo

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue baleado y un menor golpeado durante una riña vecinal que comenzó porque las víctimas habrían puesto la música a alto volumen a las 2 de la mañana.

El hecho comenzó a ser investiga luego de una ingresara una llamado al 911, denunciando que en la calle Chile al 1800 de Luján había una persona bajo los efectos de las drogas.

Cerca de las 2. 10 llegó al lugar personal policial que encontró a A. N., un menor de edad, golpeado y a C. P, de 36 años, herido con un arma de fuego.

El joven contó que estaban en la calle, consumiendo bebidas alcohólicas con su amigo y que vinieron unos vecinos a reclamarle que bajara la música.

La situación habría pasado de una discusión barrial a una pelea y el chico explicó que le dieron un botellazo en la cabeza que lo dejó desmayado. Y cuando se recuperó, vio que su amigo había sido herido. Pero no pudo explicar en detalle cómo se precipitaron los hechos de violencia ni las personas que habían intervenido.

Al lugar fue desplazado una ambulancia del SEC, y el medico diagnosticó al mayor con “herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida en zona de la espalda”, por lo que se realizó un rápido traslado al hospital Lagomaggiore.

Los uniformados que investigaron el asunto no observaron en el la zona vainas servidas del arma utilizada ni tampoco pudieron ver la existencia de cámaras de seguridad para conocer cómo se produjo el ataque. El caso fue informado a la oficina fiscal de Luján.

