11 de septiembre de 2025 - 15:02

Karamelo Santo vuelve a Mendoza con un show para celebrar más de tres décadas de rock y fiesta

La banda emblemática del rock mendocino se presenta este sábado 13 de septiembre, con un show en la Nave Creativa de la UNCuyo.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La histórica banda mendocina liderada por Guillermo “Goy” Ogalde regresa a su tierra natal con un show imperdible en la Nave Creativa de la UNCuyo, este sábado 13 de septiembre a las 19. Será una cita atravesada por la energía de más de treinta años de trayectoria, un recorrido por sus clásicos y las canciones que marcaron a distintas generaciones, en un espectáculo que promete baile, emoción y mucha identidad cuyana.

Leé además

link de entradas para el nuevo show de lali esposito en velez: como comprar y precios

Link de entradas para el nuevo show de Lali Espósito en Vélez: cómo comprar y precios

Por Redacción Espectáculos
el gran dyango regresa a mendoza: donde comprar las entradas para el show en el arena maipu

El gran Dyango regresa a Mendoza: dónde comprar las entradas para el show en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos

El concierto tendrá una puesta que reunirá los grandes himnos de su discografía y también composiciones más recientes. La formación actual contará con Ogalde en voz, guitarra y producción artística, acompañado por Ignacio Ismael (voz y percusión), María Allevato (voz), Sebastián Fernández (bajo), Marcelo Manzanelli (batería), Adrián Frydman (trompeta), Matías Arriola (saxo) y Juan Pablo Bruno (saxo).

Como antesala, se presentará la banda invitada La Colonia Subsiste, y en el predio habrá un patio gastronómico con comidas y bebidas para completar la experiencia. Las entradas se encuentran disponibles en Entradaweb.com.ar y en La Cañada Drugstore (Av. San Martín 202, Godoy Cruz), con cupos limitados.

image

El sello mendocino del rock latino

Fundada en 1992, Karamelo Santo se consolidó como pionera en la fusión de rock con ritmos populares como cumbia, ska, reggae, salsa, funk, folk y rap, creando un sonido propio que trascendió fronteras. Su disco debut "La Kulebra" (1995) marcó un antes y un después en la música alternativa latinoamericana, con canciones que se convirtieron en himnos, como “Que no digan nunca”, incluida en la banda sonora de "Caño dorado".

A lo largo de su carrera compartieron escenarios y colaboraciones con artistas de la talla de Manu Chao, Fermín Muguruza, Sergent García, Ska-P y David Byrne. Su influencia, junto a bandas como Todos Tus Muertos, Kortatu y Mano Negra, la colocó entre las agrupaciones más relevantes del punk rock latino.

En 2008, la provincia de Mendoza distinguió a Goy Karamelo como Embajador Cultural, galardón que compartió con Mercedes Sosa, consolidando el papel de la banda como referente indiscutido de la identidad musical cuyana en el mundo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

expectativa en mendoza por el show del cantante pedro capo: las entradas estan agotadas

Expectativa en Mendoza por el show del cantante Pedro Capó: las entradas están agotadas

Por Redacción Espectáculos
Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show By Candlelight

Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show "By Candlelight": cuándo y dónde conseguir las entradas

Por Redacción Espectáculos
la banda tributo de soda stereo mas aplaudida llega al teatro plaza con un show lleno de energia y nostalgia

La banda tributo de Soda Stereo más aplaudida llega al teatro Plaza con un show lleno de energía y nostalgia

Por Redacción Espectáculos
Los Auténticos Decadentes volvieron a Mendoza con Mi Vida Loca- Tour 30 Años.

Los Auténticos Decadentes en Mendoza: un show con groove festivo y coro total en el Bustelo

Por Celeste Laciar