Campedrinos, el dúo más aplaudido del nuevo folclore, se presentará en el teatro Mendoza

El dúo Campedrinos, integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, regresa a Mendoza en el marco de su gira 2025, que los llevará a recorrer todo el país con un espectáculo renovado de folclore.
El dúo logró hacer del folclore un fenómeno viral, con 150 millones de reproducciones en plataformas. Actúan este sábado 13 de septiembre.
El dúo Campedrinos, integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, regresa a Mendoza en el marco de su gira 2025, que los llevará a recorrer todo el país con un espectáculo renovado de folclore.
La cita será el sábado 13 de septiembre, a las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Capital).
Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales, Campedrinos se ha consolidado como uno de los proyectos más escuchados del folclore joven.
Su propuesta, a la que definen como “romántica festivalera”, combina zambas lentas, chacareras, carperas y huaynos con letras actuales y un lenguaje cercano a las nuevas generaciones, sin perder la esencia de la música de raíz.
El show recorrerá los grandes éxitos del dúo y anticipará parte del nuevo material discográfico que acaban de lanzar, "Bipolar".
Entre sus canciones más celebradas, piezas como “Bailarina Carpera”, “Dueña de mi alma”, “Sólo por verte bailar” y “La revancha” ya se han convertido en clásicos del cancionero popular y forman parte del repertorio de numerosos ballets en todo el país.
Las entradas ya están a la venta en Entradaweb.com.ar con valores que van desde los $20.000 en Pullman, $25.000 en Platea Alta y Palcos Altos, $30.000 en Platea Baja de las filas 12 a 24, hasta los $35.000 en Platea Baja de las primeras once filas y en Palcos Bajos.