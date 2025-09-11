Campedrinos, el dúo más aplaudido del nuevo folclore, se presentará en el teatro Mendoza

El dúo Campedrinos , integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, regresa a Mendoza en el marco de su gira 2025, que los llevará a recorrer todo el país con un espectáculo renovado de folclore.

La cita será el sábado 13 de septiembre, a las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Capital).

Con más de 150 millones de reproducciones en plataformas digitales , Campedrinos se ha consolidado como uno de los proyectos más escuchados del folclore joven.

Su propuesta, a la que definen como “romántica festivalera”, combina zambas lentas, chacareras, carperas y huaynos con letras actuales y un lenguaje cercano a las nuevas generaciones, sin perder la esencia de la música de raíz.

El show recorrerá los grandes éxitos del dúo y anticipará parte del nuevo material discográfico que acaban de lanzar, "Bipolar".

Entre sus canciones más celebradas, piezas como “Bailarina Carpera”, “Dueña de mi alma”, “Sólo por verte bailar” y “La revancha” ya se han convertido en clásicos del cancionero popular y forman parte del repertorio de numerosos ballets en todo el país.

Las entradas ya están a la venta en Entradaweb.com.ar con valores que van desde los $20.000 en Pullman, $25.000 en Platea Alta y Palcos Altos, $30.000 en Platea Baja de las filas 12 a 24, hasta los $35.000 en Platea Baja de las primeras once filas y en Palcos Bajos.