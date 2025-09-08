Katy Perry peronista: apareció con un cuadro de Evita para celebrar en Buenos Aires

La artista, que se presentará este martes y miércoles en el Movistar Arena, salió a saludar a los fans, que la recibieron con un particular regalo tras las elecciones bonaerenses.

La artista estadounidense Katy Perry ya está en Argentina para dar sus shows en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre, y una de sus primeras apariciones en Buenos Aires dio que hablar. En la puerta del hotel, mientras saludaba a sus fanáticos, la cantante levantó un cuadro de Eva Perón.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales. En X (Twitter), los usuarios bromearon con la escena y lanzaron frases como “Katy Perry hizo voto cantado”. El episodio generó aún más revuelo porque ocurrió justo después de las elecciones bonaerenses, a diputados, senadores y cargos municipales, en las que el frente peronista salió victorioso.

"Evita Perón"

Porque así se despedía Katy Perry de sus fanáticos junto al cuadro de Evita Perón. pic.twitter.com/2a32qSaQfc — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 8, 2025



Porque así se despedía Katy Perry de sus fanáticos junto al cuadro de Evita Perón. pic.twitter.com/2a32qSaQfc — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 8, 2025 La artista llegó al país tras su show en Chile y sorprendió al bajar a saludar a sus seguidores, que la esperaban con rosas, camisetas y pedidos de fotos. Nadie imaginaba que entre los regalos recibiría un cuadro con la imagen de una de las figuras políticas más conocidas de la Argentina.

este gobierno es tan malo que hasta katy perry se hizo peronista pic.twitter.com/eq13JBnnTd — lour! (@repskywlkr) September 8, 2025

El show del 9 de septiembre casi agotó localidades por lo que decidió sumar una segunda fecha para el 10, que está a punto de colmar su capacidad: solo quedan poco más de cien entradas disponibles.