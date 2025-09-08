Katy Perry peronista: apareció con un cuadro de Evita para celebrar en Buenos Aires

La artista estadounidense Katy Perry ya está en Argentina para dar sus shows en el Movistar Arena el 9 y 10 de septiembre, y una de sus primeras apariciones en Buenos Aires dio que hablar. En la puerta del hotel, mientras saludaba a sus fanáticos, la cantante levantó un cuadro de Eva Perón.
El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales. En X (Twitter), los usuarios bromearon con la escena y lanzaron frases como “Katy Perry hizo voto cantado”. El episodio generó aún más revuelo porque ocurrió justo después de las elecciones bonaerenses, a diputados, senadores y cargos municipales, en las que el frente peronista salió victorioso.
La artista llegó al país tras su show en Chile y sorprendió al bajar a saludar a sus seguidores, que la esperaban con rosas, camisetas y pedidos de fotos. Nadie imaginaba que entre los regalos recibiría un cuadro con la imagen de una de las figuras políticas más conocidas de la Argentina.
Katy Perry en Argentina: fechas y entradas
La intérprete de “Teenage Dream” se presenta dentro de su gira mundial “The Lifetimes Tour”, con la que salió a recorrer Latinoamérica con su nuevo álbum “143”. Hace siete años que la artista no pisaba suelo argentino.
El show del 9 de septiembre casi agotó localidades por lo que decidió sumar una segunda fecha para el 10, que está a punto de colmar su capacidad: solo quedan poco más de cien entradas disponibles.
"The Lifetimes Tour" es la quinta gira mundial de Perry y marca su regreso a los escenarios tras varios años sin shows internacionales. Es una vuelta a sus raíces pop, con canciones como "Woman’s World", "Lifetimes" y "I’m His, He’s Mine".
¿Cuánto cuestan las entradas de Katy Perry en Argentina?
Los precios de las entradas para Katy Perry en el Movistar Arena van desde los $80 mil en Campo General hasta los $232 mil en las plateas principales. El Campo Central, que rodea una pasarela en semicírculo donde la artista interpretará sus mejores éxitos, se ubica en $200mil.