El mendocino elegido por Katy Perry: subió al escenario y contó su lucha contra el cáncer

La cantante estadounidense Katy Perry presentó su show “The Lifetimes Tour” en Argentina y, como es costumbre, subió a dos personas del público. Entre ellas eligió a un mendocino con un impactante cartel donde le contaba que había vencido una dura enfermedad.

Este martes fue el primero de los dos conciertos que la artista pop dará en el Movistar Arena , en Buenos Aires. En el cuarto bloque del concierto es la parte interactiva donde, con un QR plasmado en la pantalla, la gente elige entre seis temas del disco “Smile” que la cantante interpretará en vivo.

Para ese momento, Katy Perry subió a dos personas del público y uno de ellos fue Julián, oriundo de Mendoza. Estaba en el campo con un cartel que decía "Vencí al cáncer ", en inglés.

Una vez arriba del escenario, Perry le preguntó de dónde era. Al escuchar Mendoza, la artista estadounidense le dijo: "¿Conocida por el vino?" . Ante el gesto positivo del joven, ella bromeó "Oh, vamos a emborracharnos" y siguió diciendo que no hacía eso.

Luego, la charla se puso seria, y la cantante le mencionó el cartel sobre su enfermedad.

El joven mendocino contó que la última vez que había ido a verla en 2018, durante el "Witness" Tour, estaba atravesando una fase del cáncer y ahora celebra haber superado la enfermedad.

"¿Fue duro", "¿Estás sano ahora?" y "¿Sos feliz?", preguntó la artista. El joven respondió que sí a todo, y cerraron la charla con un abrazo soñado.

Momento peronista del show de Katy Perry

Además, Katy Perry sorprendió al cantar un tema inspirado en un discurso peronista. La artista de “Teenage Dream” levantó una camiseta de la Selección Argentina, que le habían arrojado desde el público, y entonó a capela el estribillo de "Don't cry for me Argentina", del musical basado en Eva Perón.

Katy Perry hace unos días levanto el cuadro de EVA PERON y anoche en su show canto: Don't cry for me Argentina con una camiseta de la selección.



Y para ratificar que es una genia mundial tiro: "Los brasileños van a estar muy enojados".



meeeeeeee pic.twitter.com/oze1sV4sTW — PAMPA (@Pampa139) September 10, 2025

Al final aseguró que los brasileños iban a estar muy enojados. “No estamos ahí todavía así que podemos ser team Argentina hasta entonces. Solo no se lo digan”, apuntó la estrella pop en inglés.

El cuadro de Eva Perón que levantó Katy Perry

Este domingo a la tarde, Katy Perry se apostó en la puerta del hotel para saludar a sus fanáticos. Entonces, uno de ellos le regaló el cuadro de Eva Perón, que la cantante no dudó en levantar.

Katy Perry llegó a Buenos Aires y levantó un cuadro de Eva Perón. Katy Perry llegó a Buenos Aires y levantó un cuadro de Eva Perón. gentileza

El gesto no tardó en hacerse viral y encendió las redes sociales. En X (Twitter), los usuarios ironizaron con la escena y dejaron comentarios como: “Katy Perry hizo voto cantado”.