Moria Casán fue vista con bastón, pero pidió que no se difundan las fotos: qué le pasó

La actriz asistió a un evento teatral y buscó cuidar su estética de siempre, evitando que se asocie a signos de debilidad.

El tiempo es una de las cosas que nadie puede frenar. Los años van a pasar, querramos o no y con ellos llegan complicaciones que buscamos controlar. Esto le ha estado ocurriendo a Moria Casán, que en las últimas horas hizo un pedido a la prensa para no mostrar debilidad.

Muchas de las personalidades a las cuales se las rotula de diva, como Mirtha Legrand, Susana Giménez o la misma Moria, siempre han tenido el cuidado de algunos medios cuando de su figura se trata.

La reina de los almuerzos, es una de las que más ha tardado en aceptar el paso del tiempo, Susana pide todas las condiciones para poder salir en televisión o ser fotografiada, y ahora se suma "La One", que comenzó a pedir un gran favor con respecto a mostrarse en público.

Moría Casan hizo un pedido para cuidar su figura De las tres personalidades, Moria, que ya pisa los 80 años, siempre fue quien parecía jactarse de ser fuerte y aceptar que los años corren, que hay que saber envejecer, que es parte de la vida, pero ahora todo cambio.

En la previa de una obra de teatro, a la cual concurrió como invitada, se la vio llegar con un bastón con el cual se sostenía, y aunque aceptó hacer fotos para la prensa, dejo su sostén de lado para hacerlo.