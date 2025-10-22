22 de octubre de 2025 - 08:06

Moria Casán fue vista con bastón, pero pidió que no se difundan las fotos: qué le pasó

La actriz asistió a un evento teatral y buscó cuidar su estética de siempre, evitando que se asocie a signos de debilidad.

Moria Casán pidió que no se difundan fotos de ella usando bastón.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Moria Casán pidió que no se difundan fotos de ella usando bastón.

La reina de los almuerzos, es una de las que más ha tardado en aceptar el paso del tiempo, Susana pide todas las condiciones para poder salir en televisión o ser fotografiada, y ahora se suma "La One", que comenzó a pedir un gran favor con respecto a mostrarse en público.

Moría Casan hizo un pedido para cuidar su figura

De las tres personalidades, Moria, que ya pisa los 80 años, siempre fue quien parecía jactarse de ser fuerte y aceptar que los años corren, que hay que saber envejecer, que es parte de la vida, pero ahora todo cambio.

Moria Casán pidió que no se difundan fotos de ella usando bastón.

En la previa de una obra de teatro, a la cual concurrió como invitada, se la vio llegar con un bastón con el cual se sostenía, y aunque aceptó hacer fotos para la prensa, dejo su sostén de lado para hacerlo.

Minutos después de su ingreso, un allegado a la diva ortomolecular solicitó que nadie publique la foto de ella con bastón, en caso de tenerla, porque "es importante cuidar a una diva argentina".

