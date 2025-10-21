Ulises Jaitt habló tras las acusaciones de violencia de su sobrino y aseguró que lo hizo "para hacerse famoso"

Ulises Jaitt se mostró visiblemente afectado luego de que su sobrino Valentino Yospe, hijo de la fallecida Natacha Jaitt , lo acusara públicamente de maltrato, por lo que manifestó que está utilizando esta situación para “hacerse famoso”.

En una entrevista televisiva, el conductor expresó: “La verdad que es muy fuerte, muy doloroso, porque no es que vengo acá a hablar del asesino de mi hermana, como vengo seguido, sino que mi propio sobrino está diciendo barbaridades sobre mí. Cuando el año pasado, en este mismo programa, estábamos los dos juntos diciendo que yo fui como el padre”.

Ulises mostró mensajes que, según él, evidencian el cariño que existía entre ambos: “En los posteos yo subí mensajes de él del año pasado: ‘Tío te amo, tío te extraño’. Está en mi Instagram”.

Jaitt recordó el contexto en el que Valentino llegó a su vida: “Mi sobrino vio mucha violencia. Cuando Adrián le pegaba a mi hermana, Valentino vio todo eso hasta los cinco años de edad. Yo heredo ese chico. Una vecina me dijo: ‘No hace falta ser psicólogo para darse cuenta que vos ibas a tener muchos problemas con este chico, con todo lo que vivió’. No tengo denuncias de maltrato de parte de ningún vecino ni del colegio. Él está escolarizado, vivió conmigo, nunca repitió”.

Consultado sobre las acusaciones de su sobrino, respondió con firmeza: “Entiendo que él necesita un tratamiento psiquiátrico, producto de su vida, de su tránsito, que fue de los más violentos y dolorosos”.

Jaitt aseguró que su sobrino ya había iniciado terapia durante el tiempo que convivieron: “Desde el año 2022, cuando vivía conmigo, él empezó a hacer terapia. De hecho, yo tengo muchas charlas en mi WhatsApp con su terapeuta. Hay muchas cosas que no mostré porque lo sigo cuidando. Pero si me sigue jodiendo, lamentablemente me voy a olvidar que es mi sobrino”.

Ante las preguntas sobre si alguna vez se le “fue la mano”, Ulises respondió tajante: “No, es más, él va a vivir a un hogar”.

También planteó su mirada sobre las intenciones del joven: “Él se quiere hacer famoso y está utilizando esto como escenario personal. De hecho, en las notas que dio pone los cuadros de fondo porque él es artista. Pero eligió el camino incorrecto, porque yo no soy su enemigo. El enemigo de él es el asesino de su mamá, no yo”.

Finalmente, habló del rol de su familia: “Mi mamá me apoya claramente, fue testigo de muchas situaciones que pasaron en 2022. Mi hermano me apoya, no avala lo que está haciendo él, y mi otra hermana tampoco. Antonella, mi sobrina, dijo que no iba a hablar y yo respeto su decisión”.