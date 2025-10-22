Mariana Fabbiani en shock por el comportamiento de su hija

Matilda, la hija de la conductora, fue parte de un festejo en el que varios adolescentes terminaron alcoholizados.

La hija de Mariana Fabbiani fue parte de una fiesta que terminó en descontrol.

Mariana Fabbiani es quizás uno de los pocos personajes de la televisión que han protagonizado temas mediáticos en el mundo del espectáculo. Siempre se mostró sobria en sus acciones e incluso fue la encargada de relatar los sucesos escandalosos de otras figuras, respetando ciertos códigos con amigos y personalidades destacadas.

Fabbiani, junto a su esposo, el productor Mariano Chihade son padres de Matilde, de 15 años, quien atraviesa la compleja etapa de la adolescencia, a menudo marcada por la rebeldía. Esto quedó en evidencia en la noche del 20 de octubre.

La hija de la pareja asistió a un festejo de promoción organizado por los compañeros mayores del Colegio Bayard, en Palermo. Este evento, que se realiza cada año para despedir a la próxima camada de egresados, tuvo lugar en el boliche Caix, ubicado en Costanera Norte.

Muchos menores asistieron al evento, acompañados por algunos padres. Sin embargo, la celebración se descontroló debido a la cantidad de alcohol y porque varios de los asistentes, también menores, realizaron una "previa".

Según fuentes que estuvieron en el lugar, habrían visto a Matilde en estado de ebriedad avanzado. Varias de sus compañeras fueron trasladadas a la guardia del Sanatorio Mater Dei, y derivadas en ambulancia por el servicio contratado por el boliche. Incluso algunas presentaban signos de deshidratación y, en algunos casos, bajo peso.