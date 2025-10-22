22 de octubre de 2025 - 07:48

Mariana Fabbiani en shock por el comportamiento de su hija

Matilda, la hija de la conductora, fue parte de un festejo en el que varios adolescentes terminaron alcoholizados.

Mariana Fabbiani
La hija de Mariana Fabbiani fue parte de una fiesta con alcohol

La hija de la pareja asistió a un festejo de promoción organizado por los compañeros mayores del Colegio Bayard, en Palermo. Este evento, que se realiza cada año para despedir a la próxima camada de egresados, tuvo lugar en el boliche Caix, ubicado en Costanera Norte.

Muchos menores asistieron al evento, acompañados por algunos padres. Sin embargo, la celebración se descontroló debido a la cantidad de alcohol y porque varios de los asistentes, también menores, realizaron una "previa".

Mariana Fabbiani
Según fuentes que estuvieron en el lugar, habrían visto a Matilde en estado de ebriedad avanzado. Varias de sus compañeras fueron trasladadas a la guardia del Sanatorio Mater Dei, y derivadas en ambulancia por el servicio contratado por el boliche. Incluso algunas presentaban signos de deshidratación y, en algunos casos, bajo peso.

El silencio ha sido, hasta el momento, la principal reacción ante este escándalo, que pone nuevamente en evidencia el descontrol de los jóvenes en salidas nocturnas.

Cabe destacar que el incidente ocurrió un lunes por la noche, no en un fin de semana, y que seis chicas debieron ser atendidas de urgencia en la guardia médica de un sanatorio privado.

