La China Ansa anunció el nacimiento de su segundo hijo: el tierno video junto a Rafael

La China Ansa se mostró junto a "Rafi", su segundo hijo con Diego Mendoza. La conductora le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

Diego Mendoza junto a la China Ansa y Rafael, el nuevo integrante de la familia.

Josefina "La China" Ansa, periodista de Telefe, anunció el nacimiento de Rafael. Se trata de su segundo hijo con Diego Mendoza. La conductora anunció la llegada del bebé con un video y una imagen conmovedora en Instagram.

En el posteo, la China detalló que Rafael nació hoy a las 12.45 y pesó 3,080 kg. En la foto también aparece Mendoza, quien la acompaña y conforman una familia junto a su primera hija, que llegó al mundo en junio de 2023.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Josefina Ansa (@chinitaansa) "Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste", escribió en su publicación de Instagram Josefina. Sus seguidores no dudaron en dejar muchos mensajes de cariño y felicitaciones, que luego la conductora agradeció en una historia de la misma red social.

Cómo se conocieron la China Ansa y Diego Mendoza Hace aproximadamente cuatro años que la China Ansa y Diego Mendoza comenzaron su relación, es decir, en plena pandemia. Según trascendió, se conocieron gracias a Fernando Carlos, compañero de Ansa en Telenoche, quien los puso en contacto.

La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael. La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael. Instagram / @chinitaansa Aunque Mendoza vivía en España, la pareja mantuvo una comunicación constante a través de videollamadas, sin perder el vínculo. Tras casi seis meses sin verse, se reencontraron en Buenos Aires para consolidar su relación.

Desde ese momento, la pareja siguió adelante y se transformó en una familia.