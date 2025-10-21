21 de octubre de 2025 - 23:56

La China Ansa anunció el nacimiento de su segundo hijo: el tierno video junto a Rafael

La China Ansa se mostró junto a "Rafi", su segundo hijo con Diego Mendoza. La conductora le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

Diego Mendoza junto a la China Ansa y Rafael, el nuevo integrante de la familia.

Diego Mendoza junto a la China Ansa y Rafael, el nuevo integrante de la familia.

Foto:

Instagram / @chinitaansa
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Josefina "La China" Ansa, periodista de Telefe, anunció el nacimiento de Rafael. Se trata de su segundo hijo con Diego Mendoza. La conductora anunció la llegada del bebé con un video y una imagen conmovedora en Instagram.

Leé además

Habló la supuesta tercera en la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Valentina Cervantes habló sobre su vínculo a distancia con Enzo Fernández: "Antes de separarme..."

Por Redacción Espectáculos
maxi lopez se opuso a mauro icardi y defendio al nuevo novio de wanda nara

Maxi López se opuso a Mauro Icardi y defendió al nuevo novio de Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos

En el posteo, la China detalló que Rafael nació hoy a las 12.45 y pesó 3,080 kg. En la foto también aparece Mendoza, quien la acompaña y conforman una familia junto a su primera hija, que llegó al mundo en junio de 2023.

Embed

"Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste", escribió en su publicación de Instagram Josefina. Sus seguidores no dudaron en dejar muchos mensajes de cariño y felicitaciones, que luego la conductora agradeció en una historia de la misma red social.

Cómo se conocieron la China Ansa y Diego Mendoza

Hace aproximadamente cuatro años que la China Ansa y Diego Mendoza comenzaron su relación, es decir, en plena pandemia. Según trascendió, se conocieron gracias a Fernando Carlos, compañero de Ansa en Telenoche, quien los puso en contacto.

La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael.
La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael.

La China Ansa anunció el nacimiento de Rafael.

Aunque Mendoza vivía en España, la pareja mantuvo una comunicación constante a través de videollamadas, sin perder el vínculo. Tras casi seis meses sin verse, se reencontraron en Buenos Aires para consolidar su relación.

Desde ese momento, la pareja siguió adelante y se transformó en una familia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ulises Jaitt apuntó contra su sobrino 

Ulises Jaitt habló tras las acusaciones de violencia de su sobrino y aseguró que lo hizo "para hacerse famoso"

Por Redacción Espectáculos
preocupo a todos sus fanaticos: la misteriosa publicacion de gimena accardi en instagram

Preocupó a todos sus fanáticos: la misteriosa publicación de Gimena Accardi en Instagram

Por Redacción Espectáculos
Tocan a una, tocan a todas: el apoyo de Actrices Argentinas a Dolores Fonzi

Una experiencia trágica: el duro testimonio de Dolores Fonzi sobre su proceso de terapia

Por Redacción Espectáculos
margaret atwood elogio belen, la pelicula de dolores fonzi que representara a la argentina en los oscar

Margaret Atwood elogió "Belén", la película de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los Oscar

Por Redacción Espectáculos