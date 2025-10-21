Valentina Cervantes habló sobre su vínculo a distancia con Enzo Fernández: "Antes de separarme..."

Meses después de retomar su relación con Enzo Fernández, Valentina Cervantes decidió volver a apostar por el amor y mudarse nuevamente a Inglaterra junto al futbolista y sus dos hijos. Sin embargo, la modelo regresó a la Argentina tras aceptar el desafío de participar en MasterChef Celebrity ( Telefe ).

Consultada sobre si le costaba estar lejos de Enzo, respondió sin dudar: “ No, estoy re bien . Me gusta, creo que necesitamos cada tanto nuestro espacio”. Durante la charla, Jota mencionó el rol de las parejas de futbolistas de elite, que muchas veces dejan de lado sus propios proyectos para acompañar las carreras de ellos.

Cervantes reconoció haberse identificado con esa situación: “Eso que vos dijiste a mí me pasó, porque yo ahora estoy acá, pero antes de separarme era así, como describiste vos”. Y agregó con claridad: “ No, no, me re gustaba y era mi familia, todo . Ahora sigue siendo mi familia, pero traté de buscar un lugar para mí también”.

Sobre cómo tomó la decisión de volver a trabajar, contó que lo conversó con su pareja y que él la apoyó desde el inicio. “ Nosotros siempre hablamos todo en conjunto y él me dijo, así como cuando él sentía que tenía que cambiar de club, también es válido para mí. Entonces, él me dijo que si yo lo quería hacer, que fuera”, recordó.

Masterchef Celebrity 2025

Al hablar de los rumores sobre posibles celos o conflictos en la pareja, fue tajante: “La que es celosa con un jugador de fútbol muere en el instante”. También se refirió a su vida cotidiana en Inglaterra y destacó que mantiene una rutina normal junto a sus hijos Olivia y Benjamín: “Aparte yo con ellos tengo una vida normal, no es que nos encerramos. Estoy en el supermercado, en cualquier lado, en una plaza acá cerca o lo que sea”. Incluso contó que ir de compras con Enzo y los chicos se volvió una actividad familiar habitual: “Fuimos los cuatro. Le pidieron fotos, pero tranqui. Fue como una excursión al súper, estuvo genial”.

Sobre su adaptación a Londres, admitió que disfruta la vida allí pese al clima. “El clima te tira para abajo. Ahora estoy re inglesa últimamente. Yo cuando llegué, acostaba a los nenes tipo 10 y media de la noche. Ahora, si estoy allá, a las siete comemos, todos cenamos y a las ocho ellos ya están durmiendo. Desde que descubrí eso, la gloria”, cerró.