11 de octubre de 2025 - 09:52

Así es la casa de Valentina Cervantes cuándo está lejos de Enzo Fernández: mucho glamour y comodidad

La modelo vive con sus hijos en el Chateau Libertador, y disfruta del glamour del lugar. Cuándo el futbolista está en el país, es ahí donde viven.

Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El lugar que eligió para residir fue el Chateau Libertador, donde es vecina de celebridades como Wanda Nara y Evangelina Anderson. Si bien se reconcilió con el futbolista del Chelsea, en las últimas semanas, volvió a disfrutar de su hogar en el país por su participación en MasterChef Celebrity.

Valentina Cervantes
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Así es la casa de Valentina Cervantes en Nuñez

Cervantes decidió tener un lugar propio para poder estar con sus hijos en el país. Desde que firmó con Multitalent, la agencia de modelaje, sus trabajos en el país crecieron, al igual que sus ganas de quedarse. Es por eso que decidió instalarse en el lujoso Chateau Libertador, donde vive rodeada de glamour y comodidad como varias celebridades.

En su mayoría, la decoración prioriza los colores terrenales, al igual que el uso del mármol como exposición de elegancia. Grandes pasillos con este material o un baño donde disfruta del mismo, remarca su amor por el glamour y el minimalismo.

Valentina Cervantes
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Valentina Cervantes
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Valentina Cervantes
Así es la casa en la que vive Valentina Cervantes en Buenos Aires.

Tras subir en el ascensor, ingresa en su casa donde la recibe un gran ventanal con vista a la cancha de River. En su habitación, se prioriza el color blanco y la comodidad, donde tiene un armario-vestidor y un baño privado.

En este edificio viven Wanda Nara y Evangelina Anderson, dos mujeres del espectáculo con las que ella se mostró unida. En varias fotos de sus historias de Instagram, mostró a Olivia y Benjamín en el spa del edificio o la pileta comunitaria que tienen todos los vecinos del lujoso lugar.

