"No me interesa lo económico": Valentina Cervantes contó las razones por las que volvió con Enzo Fernández

Durante la entrevista, Pamela David le preguntó si había recibido propuestas amorosas en este tiempo. La modelo aprovechó la oportunidad para desmentir rumores que la vinculaban con un jugador de la Selección Argentina: “No sé de dónde salió ese rumor, pero es mentira que me escribió algún jugador. Si hubiese pasado, tampoco lo contaría, pero es verdad que no pasó. Se lo contaría a Enzo, de última”.

La conversación que definió el regreso de la pareja ocurrió en Londres, donde Valentina viajó con sus hijos, Olivia y Benjamín, para celebrar el cumpleaños del futbolista. “Cuando llevé a los nenes por Año Nuevo, pudimos hablar. Mientras haya amor, somos una familia. Somos muy jóvenes, nuestros hijos son chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, aseguró.

Sin embargo, su regreso a Inglaterra puso en pausa este proyecto. Consultada sobre el tema, explicó: “Voy a seguir viniendo cuando pueda. A veces Enzo viaja con la Selección y aprovecharé para venir. Mi hija ya va al colegio y no puede faltar mucho. Si tengo que viajar, la dejaré con Enzo y vendré solo con el bebé. Si necesito o quiero trabajar, volveré a Argentina”.

Además, habló sobre cómo cambió su perspectiva personal tras la separación. “No me interesa lo económico. Si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago, y si es en un dos ambientes, vivo igual. Al venir a Argentina, descubrí una parte de mí que antes no conocía porque estaba 100% dedicada a mis hijos. En enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho”, confesó.

Los rumores sobre posibles relaciones de Enzo con otras mujeres también fueron un tema en la conversación. Con tranquilidad, Valentina explicó que desde un principio acordaron dejar atrás el pasado. “Si empezamos con esos reclamos, empieza mal. Hablamos desde un principio que, una vez separados, cada uno podía hacer lo que quisiera. No le voy a preguntar con quién estuvo. Es parte del pasado, si empiezo a remover eso, es imposible empezar de nuevo”.

La influencer compartió su visión sobre lo que significó este tiempo separados. “Estando allá, capaz nos dimos cuenta, él más que nada, que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí. Creo que esta separación nos hizo bien para que él se diera cuenta de muchas cosas”, reflexionó. “Está bueno pasar por estas cosas para decir ‘pudimos superar esto’”.