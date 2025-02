La prueba de que Enzo Fernández y Valentina Cervantes están reconciliados: los detalles

Gustavo Méndez afirmó que no se trataría aún de una reconciliación formal, sino de un " acercamiento " en el que ambos están " charlando y probando volver ". Según la información que compartió el periodista, uno de los protagonistas de esta historia le habría confirmado que "aún tienen temas por resolver" y que "están intentando recuperar su relación".

image.png

El posteo del hermano de Enzo Fernández que despertó rumores de reconciliación

Sin embargo, la pista más contundente llegó este martes 4 de febrero, en el día de cumpleaños de Valentina. Entre los saludos que recibió, uno en particular llamó la atención de todos: el mensaje de Sebastián Fernández, hermano de Enzo. En su historia de Instagram, Sebastián le dedicó unas palabras cariñosas que dejaron entrever la cercanía que aún mantiene con Valentina.

"Feliz cumple cuña querida, sabés lo mucho que te quiero y que estoy siempre que me necesites. Te deseo toda la felicidad del mundo", escribió Sebastián en su cuenta de Instagram (@Seba.fernandez1987). Valentina, lejos de pasar por alto el gesto, reposteó la historia en su propio perfil, un detalle que no tardó en viralizarse y que muchos interpretaron como una prueba del buen vínculo que aún existe entre ella y la familia de Enzo.

image.png

Este mensaje generó revuelo entre los seguidores de la pareja, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posible reconciliación. La expresión "cuña" no pasó desapercibida, ya que sugiere que Sebastián sigue considerándola parte de la familia, lo que alimenta la teoría de que Enzo y Valentina estarían en proceso de retomar su relación.

Si bien Enzo Fernández no se pronunció públicamente al respecto, sus recientes interacciones en redes sociales con Valentina también despertaron sospechas. En los últimos días, el futbolista habría dado "me gusta" a varias publicaciones de su expareja, un gesto sutil que no pasó desapercibido para los más atentos.