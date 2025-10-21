Margaret Atwood elogió "Belén", la película de Dolores Fonzi que representará a la Argentina en los Oscar

La célebre escritora canadiense felicitó a la película de Dolores Fonzi, inspirada en el caso de una mujer tucumana que fue encarcelada por un aborto espontáneo.

La ópera prima de Dolores Fonzi continúa sumando reconocimientos en su recorrido internacional. Esta vez, "Belén" recibió un inesperado y contundente respaldo de una de las escritoras más influyentes del feminismo contemporáneo: Margaret Atwood, autora de "El cuento de la criada" y "Alias Grace".

En sus redes sociales, la novelista canadiense celebró la elección de la película como representante argentina en los próximos Premios Oscar y destacó la historia real que inspira el film. “¡Felicitaciones a BELÉN, elegida por la Academia de Cine de Argentina para representar al país en los Oscar! Cuenta la historia de una joven que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que sufrió un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada”, escribió Atwood.

La autora, además, acompañó su mensaje con una dura reflexión sobre el presente: “Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?”. Fonzi respondió al reconocimiento con gratitud y entusiasmo: “Gracias Margaret Atwood. ¡Te amamos!”.

La historia que inspiró a Dolores Fonzi a hacer la película El filme, basado en hechos reales, reconstruye el caso de una joven tucumana que en 2016 fue condenada a prisión tras sufrir un aborto espontáneo en un hospital público.

La mujer llegó a la guardia con fuertes dolores abdominales, pero nadie advirtió que estaba embarazada. La denuncia y el proceso judicial posterior derivaron en una condena que, años más tarde, fue revertida tras la presión de organizaciones feministas y de derechos humanos.