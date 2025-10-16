El escritor español Juan del Val gana el Premio Planeta 2025 con "Vera, una historia de amor"

El escritor se alzó con el millón de euros del premio con una novela sobre una mujer aristocrática que se separa y busca nuevas experiencias.

El escritor madrileño Juan del Val se consagró ganador del 74º Premio Planeta de Novela, dotado con un millón de euros, por su obra "Vera, una historia de amor". La novela, protagonizada por una mujer de la alta sociedad sevillana que rompe con su marido y emprende una búsqueda de libertad a través de una relación con un hombre más joven, fue presentada al certamen bajo el seudónimo Elvira Torres y el título provisional "No es tan fácil morir de amor".

Durante la gala celebrada el miércoles en Barcelona, el galardón fue entregado por la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, en una ceremonia que reunió a personalidades del mundo político y cultural. El jurado definió la obra como “una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla”.

image En conferencia de prensa posterior al anuncio, Del Val explicó que la protagonista, Vera, es “una mujer de 45 años que sale de un lugar en el que se ha hecho pocas preguntas”. Casada desde hace muchos años con Borja, un marqués perteneciente a la aristocracia sevillana, decide separarse y se cruza en su camino con un joven de 35 años, proveniente de un barrio madrileño. “Los dos personajes se aportan pureza e interés, cada uno a su manera”, señaló el autor, quien también reconoció que la novela busca cuestionar prejuicios sobre el amor y las diferencias sociales.

El escritor defendió una vez más el valor de la literatura comercial. “Soy amante de lo fácil y enemigo de lo simple. Hago un esfuerzo para que todo se entienda bien, pero procuro la profundidad del pensamiento. Conozco muy bien a mis personajes, especialmente sus dudas”, afirmó.

En nombre del jurado, Carmen Posadas destacó que Vera es “una novela muy engañosa”, que en apariencia parece una historia convencional pero encierra “muchísimos matices, con escenas de sexo, notas locales de Sevilla y una trama de thriller”.

El jurado del Premio Planeta 2025 estuvo integrado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán (ambos ausentes por motivos de salud), Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Luz Gabás, Eva Giner y Belén López (como secretaria con voto).