El poeta español Jaime Siles ganó el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

El reconocido poeta, filólogo, crítico literario y traductor español Jaime Siles ha sido galardonado con el XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El fallo de este prestigioso certamen, considerado el más importante del género dentro del ámbito hispanohablante y lusófono , se dio a conocer tras la reunión del jurado celebrada en el Palacio Real de Madrid (España).

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El galardón está dotado con una asignación económica de 42.100 euros y tiene como propósito fundamental reconocer el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya un aporte relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica.

En los argumentos vertidos por el comité evaluador, se ponderó especialmente la altísima calidad de la producción de Siles. La portavoz del jurado, la poeta Raquel Lanseros , hizo hincapié en virtudes singulares de su obra como "la esencialización y la gran concentración de sentido en cada uno de sus poemas ", así como su persistente ejercicio de "metarreflexión", definida como una indagación y reflexión constante en torno al propio hecho lingüístico.

Asimismo, el fallo resalta "su capacidad para reunir lo abstracto y lo sensorial, con una expresión cercana al discurso científico", virtudes que llevaron a los especialistas a definirlo como el vivo reflejo del "ideal renacentista de artista total".

Nacido en Valencia en 1951 , Jaime Siles Ruiz es catedrático especializado en lenguas clásicas, traductor y latinista. Su irrupción en el panorama de las letras se dio en el marco de la celebrada generación española de los setenta, de la cual es considerado uno de sus exponentes más prestigiosos. A lo largo de las décadas, su escritura ha destacado por una rigurosa precisión lingüística, una marcada depuración formal y una honda influencia de la cultura clásica grecolatina.

Los analistas de su obra explican que su poética experimentó una notable evolución, transitando desde un marcado culturalismo inicial hacia una vertiente marcadamente metafísica y reflexiva. Entre la vasta lista de títulos publicados dentro de su producción lírica, sobresalen volúmenes fundamentales como Canon, Música de agua e Himnos tardíos.

De forma complementaria a su creación poética, Siles ha desarrollado una intensa labor como autor de ensayos y artículos de investigación centrados en la literatura clásica y en la poesía contemporánea. Además de sus responsabilidades en las aulas universitarias, ha desempeñado diversos cargos en la arena diplomática y académica.

El prestigio del autor valenciano venía respaldado por múltiples e importantes distinciones obtenidas con anterioridad en las letras. Entre los galardones que jalonan su trayectoria académica y literaria figuran el Premio Ocnos (1973), el Premio Nacional de la Crítica (1983), el Premio Internacional Loewe (1989), el Premio Internacional Generación del 27 (1999), el Premio Teresa de Ávila (2003), el Premio Bienal de las Letras Valencianas (2004), el Premio Andrés Bello (2017) y el Premio Nacional de Literatura.

El alcance institucional del premio Reina Sofía

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es promovido y otorgado de forma conjunta por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca (USAL). En esta trigésimo quinta edición, la convocatoria demostró una alta competitividad al registrar un total de 65 candidaturas oficiales, las cuales contaron con el respaldo formal de 107 instituciones y profesionales proponentes.

Para llegar al dictamen final, el jurado de este año estuvo compuesto por un prestigioso panel de autoridades culturales y literarias. Entre sus integrantes figuraron Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca; Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE); Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Óscar Arroyo, director de la Biblioteca Nacional de España, y la mencionada poeta Raquel Lanseros. Junto a ellos también participaron destacadas figuras de las letras como el poeta Luis Alberto de Cuenca —quien fue el ganador de la edición anterior en 2025—.

Siles se suma a otros grandes ganadores

Con esta distinción, Jaime Siles une su nombre al de las 34 grandes voces de la poesía en lenguas española y portuguesa que han sido coronadas desde la creación del galardón en 1992. En el historial del certamen relucen figuras fundamentales de la literatura de ambas orillas del Atlántico, tales como José Hierro, Mario Benedetti, Joan Margarit, Gioconda Belli y Piedad Bonnett.

Además del reconocimiento institucional y la dotación en metálico, el premio conlleva una serie de acciones destinadas a difundir el legado del autor. Estas incluyen la publicación y edición de un poemario antológico conmemorativo, la organización de jornadas académicas destinadas al estudio pormenorizado de su obra por parte de la Universidad de Salamanca y el tradicional acto de entrega de la distinción, el cual será presidido por la reina Sofía durante el último trimestre del año.