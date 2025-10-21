La escritora Mariana Enríquez opinó sobre la Inteligencia Artificial y los algoritmos: qué dijo

La escritora y periodista Mariana Enríquez , conocida por usar el género de terror para hacer crítica social, considera que "el algoritmo, la inteligencia artificial , el teléfono y las redes sociales " son propicios para la literatura y el arte, incluso más que las políticas de ciertos gobiernos.

Enríquez, de 51 años, es una de las voces más conocidas de la narrativa gótica y sus libros, multipremiados y traducidos en varias lenguas, tratan temáticas sociales como la pobreza, la desigualdad o la violencia de género.

"Lo común que hay en todo el mundo no es tanto el giro reaccionario de los gobiernos, sino el algoritmo, la inteligencia artificial, el teléfono y las redes sociales", dice la escritora en una entrevista en París.

"Eso está mucho más relacionado con lo literario y el narrar las vidas cotidianas, la paranoia, la crueldad y la locura, que los gobiernos", añade Enríquez al recordar que el arte en general habla de "ansiedades y miedos sociales".

"La gente está lejos de los gobiernos y muy cerca del discurso paranoico e inhumano de las redes", señala Enríquez, en plena promoción de la traducción francesa de " Un lugar soleado para gente sombría ", un volumen de 12 relatos, varios de los cuales se convertirán en una miniserie de Netflix dirigida por el chileno Pablo Larraín.

La escritora insiste en el sentido literal de inhumano, en un sistema, el de las redes, en el que la mayoría de discursos no lo hacen personas, sino robots.

Hoy en día, dice, cuando se leen noticias o se ven imágenes, no se sabe si es una imagen que representa lo real o no, si es una noticia falsa, si es una cara real o modificada por la inteligencia artificial, no se sabe si se está hablando con una persona o con un robot... "Es la primera generación de seres humanos que convive con este tipo de robot", advierte. "Es claramente terrorífico".

Preguntada por su país, donde el presidente ultraliberal Javier Milei atraviesa una crisis política tras reducir de un hachazo la inflación y lograr un histórico superávit fiscal pero a costa de devaluar el peso y quitar subsidios, Enríquez responde que la situación es "muy mala".

En su opinión, tras casi dos años de mandato, su política es "un fracaso". Pero "eso no es una buena noticia (...) A la Argentina le hace falta mejorar y tener un buen gobierno que la saque adelante, y un fracaso más es una frustración más, es una desesperanza más".

La autora de " Nuestra parte de noche" busca entender cómo se llegó a esa situación. "No creo que Milei sea un marciano", dice. "Es parte de un proceso de desesperación de la gente en la Argentina que no encuentra salidas políticas a los interminables problemas económicos y sociales que hay y que apostó a una salida loca".

Situaciones sociales

¿Podría convertirse Milei, con la motosierra en mano y que considera a sus perros como "sus hijos de cuatro patas", en uno de los personajes de sus historias? "No", responde. "En general ningún personaje político está en mis cuentos, lo que está son las situaciones sociales que ciertas políticas provocan, pero nunca usé a ninguno".

"Y la verdad no es el primer presidente muy llamativo en el país, son unos cuantos... No son figuras que me atraigan literariamente", añade.

Ganadora del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2024, Enríquez utiliza la narrativa de terror para plasmar una realidad que, según ella, tiene "muchas dimensiones".

"No tengo ganas de escribir literatura que se parezca a la realidad porque, en mi opinión, tiene pocas posibilidades de representar lo extraña que es la vida", asegura. "Para mí la vida cotidiana y lo que nos pasa es profundamente raro".